Mann «glaubt nicht an die Polizei», doch die versteht keinen Spass

Die deutsche Polizei musste am Montag an der Grenze zur Schweiz einen Mann verhaften. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Bei einer Grenzkontrolle in Zurzach kam es am Montag zu einem kuriosen Zwischenfall. Ein Mann, gegen den ein Haftbefehl vorlag, der aber «nicht an die Polizei glaubte», wurde gewaltsam aus seinem Fahrzeug geholt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Grenzübergang bei Zurzach kam es am Montagabend zu einer Fahrzeugkontrolle der etwas anderen Art.

Ein 57-jähriger Deutscher, gegen den ein Haftbefehl vorlag, weigerte sich, aus dem Fahrzeug auszusteigen.

Gemäss deutscher Bundespolizei wollte der Mann in die Schweiz reisen und gab an, nicht an die Polizei zu glauben.

Die Beamten sahen sich schlussendlich gezwungen, den 57-Jährigen gewaltsam aus dem Fahrzeug zu entfernen. Mehr anzeigen

Am Grenzübergang Rheinheim-Zurzach zwischen Schaffhausen und Basel kam es in der Nacht auf Montag zu einer kuriosen Polizeikontrolle. Wie «argoviatoday» berichtet, hielt die deutsche Bundespolizei einen Wagen an, der aus Deutschland in die Schweiz einreisen wollte.

Der Insasse des Fahrzeugs, ein 57-jähriger Deutscher, war aber offenbar nicht bereit, mit der Polizei zu kooperieren. Er habe zwar seine schweizerische Aufenthaltsbewilligung durch eine halb geöffnete Fensterscheibe vorgewiesen, wollte aber das Dokument nicht aushändigen und verlangte stattdessen die Ausweise der Beamten.

Wie die Bundespolizei in einer Mitteilung schreibt, sei der Mann offenbar der Überzeugung, dass es die Polizei «gar nicht geben würde». Als der Fahrer des Wagens schliesslich einwilligte, die Aufenthaltsbewilligung auszuhändigen, wurde bei der Überprüfung festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorlag.

Pfefferspray-Einsatz ohne Erfolg

Damit konfrontiert verschloss sich der 57-Jährige in seinem Fahrzeug und fing an, die Beamten zu filmen. Zudem habe er erklärt, er wolle «die Alliierten» rufen. Um den Mann festzunehmen, sei den Polizisten nichts anderes übriggeblieben, als eine Fensterscheibe des Wagens einzuschlagen und Pfefferspray zu benutzen.

Doch auch das blieb ohne Erfolg. Erst als die Grenzbeamten nach dem Beifahrerfenster auch die Scheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen hatten, konnten sie ins Innere des Fahrzeuges vordringen und den Mann verhaften.

Der 57-Jährige soll daraufhin die gegen ihn ausgestellte Geldstrafe bezahlt haben. Danach wurde er freigelassen, gleichzeitig wurde aber ein zweites Verfahren gegen ihn eingeleitet.