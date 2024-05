Der Lastwagen kam auf der Strasse zwischen Le Châble und Verbier VS von der Strasse ab und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Der 34-jährige LKW-Fahrer kam dabei ums Leben. Keystone

Ein 34-jähriger Lastwagenfahrer ist bei einem spektakulären Selbstunfall zwischen Le Châble VS und Verbier VS ums Leben gekommen.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Lastwagen ist zwischen Le Châble VS und Verbier VS von der Strasse abgekommen.

Der 34 Jahre alte Lenker konnte nur noch tot geborgen werden. Mehr anzeigen

Tödlicher Unfall zwischen Le Châble VS und Verbier VS: Ein Lastwagen war über die Fahrbahn hinaus geschossen und mehrere Meter unterhalb der Strasse auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Lastwagenfahrers feststellen, wie die Kantonspolizei Wallis am Dienstag mitteilte.

Der Unfall hatte sich am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr kurz nach dem Weiler Fontenelle ereignet. Dort geriet der Lastwagen gemäss der Polizeimitteilung in einer langgezogenen Rechtskurve aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn, kollidierte mit der Leitplanke und kam in der Folge von der Fahrbahn ab.

Der Lastwagen stürzte in der Folge mehrere Meter in die Tiefe und kam auf dem Dach liegend an einem Schuppen zum Stillstand. Die Strasse zwischen Le Châble und Verbier war während der gesamten Dauer des Bergungseinsatzes gesperrt.Die Staatsanwaltschaft und die Polizei leiteten eine Untersuchung ein, um die genaue Unfallursache zu ermitteln.

mi, sda