Mann sticht Bischof und Gläubige in Kirche nieder

Erneuter Zwischenfall in Australien: Mindestens vier Personen sollen verletzt worden sein, als ein Mann mit einer Stichwaffe angegriffen hat, während die Tat live ins Internet gestreamt wurde.

In Sydney hat ein Angreifer mit einer Stichwaffe mehrere Personen in einer Kirche verletzt.

Der Gottesdienst in der Christ The Good Shepherd Church war live ins Internet gestreamt worden.

Mindestens vier Personen wurden verletzt.

Wenige Tage nach einer Messer-Attacke in einem Einkaufszentrum in Sydney hat es erneut einen Angriff mit einer Stichwaffe gegeben: Mindestens vier Personen sind bei dem Vorfall in einer Kirche verletzt worden, berichtet «9 News».

Der Gottesdienst in der Christ The Good Shepherd Church im Stadtteil Wakeley ist demnach live ins Internet übertragen worden, als die Tat geschah. Unter den Verletzten soll auch ein Kirchenvertreter sein.

Unter den Verletzten ist laut dem britischen «Telegraph» auch der Bischof Mar Mari Emmanuel sein, der den Gottesdienst leitete. Er ist von dem Täter am Altar angegangen worden: Der Mann stach mehrfach auf den Geistlichen ein.

Mar Mari Emmanuel wird den Angriff aber offenbar überleben: Die Verletzungen seien nicht lebensgefährlich, so die Polizei. Der Täter wurde offenbar verhaftet.

