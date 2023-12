Mann unterdrückt Niesen – und reisst sich ein Loch in den Hals

Riss im Rachen: Ein Mann verletzte sich beim Unterdrücken einer Niess-Attacke. BMJ

In Grossbritannien hat ein Mann versucht, einen Nies-Anfall zu unterdrücken. Dabei riss er sich ein zwei Millimeter grosses Loch in seinen Rachen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Mann hat versucht, einen Nies-Anfall zu unterdrücken.

Er hielt sich Mund und Nase zu.

Der Druck führte zu einem zwei Millimeter grossen Rachenriss.

Britische Ärzte warnen davor, Niesen zu unterdrücken.

Der Patient Mitte 30 wurde mit starken Schmerzen ins Ninewells Hospital in Dundee gebracht. Er hatte sich die Nase zugehalten und den Mund geschlossen, um sein Niesen zu unterdrücken.

Scans zeigten, dass er einen 2 Millimeter langen Riss in seiner Luftröhre erlitten hatte. Mediziner der University of Dundee erklärten, dass sich der Druck in den oberen Atemwegen um das 20-fache erhöhen kann, wenn Mund und Nase beim Niesen geschlossen sind.

Nies-Unterdrückung kann gefährlich sein

Dies kann auch zu Verletzungen wie gerissenen Trommelfellen, Aneurysmen und sogar gebrochenen Rippen führen. Der Fall ist in der medizinischen Fachzeitschrift BMJ Case Reports dokumentiert.

Als die Ärzte den Patienten untersuchten, hörten sie ein knackendes Geräusch, nachdem sie seinen Nacken berührt hatten. Sie stellten fest, dass er keine Kontrolle über seine Bewegungen hatte.

Der Mann, der zum Zeitpunkt des Niesens am Steuer sass, hatte eine Vorgeschichte mit Allergien und Halsreizungen.

Besser rauslassen: Niessen sollte man nicht unterdrücken. Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Der Patient brauchte keine chirurgische Behandlung und wurde zur Beobachtung im Krankenhaus behalten. Er wurde entlassen und erhielt Schmerzmittel und Medikamente gegen Heuschnupfen.

Die Ärzte rieten ihm zudem, zwei Wochen lang anstrengende körperliche Aktivitäten zu vermeiden. Fünf Wochen später zeigte eine Untersuchung, dass der Riss verheilt war.

Rachenrisse sind selten, aber potentiell lebensgefährlich

Dr. Rasads Misirovs, der Hauptautor des Berichts, sagte: «Wir vermuten, dass die Luftröhre durch einen schnellen Druckaufbau in der Luftröhre beim Niesen mit zugekniffener Nase und geschlossenem Mund perforiert wurde», berichtet BBC News.

«Niesen sollte man nicht unterdrücken, indem man sich die Nase zuhält und den Mund geschlossen hält, da dies zu einer Perforation der Luftröhre führen kann.»

Ein plötzlicher Rachenriss – medizinisch als spontane Trachealperforation bezeichnet – ist zwar selten, kann aber lebensbedrohlich sein.

Britische Ärzte haben als Reaktion auf den Fall eine Warnung veröffentlicht, das Unterdrücken eines Nies-Anfalls zu unterlassen.