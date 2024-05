Bei der Geburt hatte Nyla ein Gewicht von 482 Gramm und war 28 Zentimeter gross. Symbolbild: IMAGO/Joa Souza

Ein Frühchen in den USA hat trotz anfangs schlechter Überlebenschancen das Krankenhaus verlassen können. Nyla Brooke Haywood wurde am Montag feierlich vom Silver Cross Hospital in New Lenox im US-Staat Illinois verabschiedet, als sie mit ihren Eltern nach Hause gehen konnte.

Das sechs Monate alte Mädchen war im November in der 22. Woche der Schwangerschaft seiner Mutter entbunden worden, weil bei der Frau Präeklampsie festgestellt worden war. Das ist ein gefährlicher Zustand mit hohem Blutdruck. Bei der Geburt hatte Nyla ein Gewicht von 482 Gramm und war 28 Zentimeter gross. Damit galt sie als «Mikro-Frühchen».

Nyla musste die ersten sechs Monate ihres Lebens im Krankenhaus verbringen. Als sie das Krankenhaus verliess, hatte sie ein gesundes Gewicht on 4536 Gramm. Sie war 53 Zentimeter gross.

An der Abschiedsparty am Montag nahmen Angehörige, Freunde und Krankenhausangestellte teil. Für ihre Eltern NaKeya und Cory Haywood ist Nyla das erste Kind.

«Ich bin einfach nur dankbar»

«Mir fehlen ehrlich gesagt die Worte», sagte NaKeya Haywood dem Sender WLS-TV. «Ich bin einfach nur dankbar, dass sie hier ist, dass sie gesund ist und es ihr grossartig geht.»

Nyla sei schon bei der Geburt eine Kämpferin gewesen, sagte der Arzt Mario Sanchez vom Silver Cross Hospital dem Sender. «Sie hat bei der Geburt geschrien. Es war ein kleines Wimmern, aber es war ein Schrei.»

Bei der Geburt war die Lunge des Mädchens unterentwickelt. Der Gesundheitszustand des Mädchens muss regelmässig überprüft werden, um mögliche Komplikationen rechtzeitig festzustellen, die es bei Frühchen geben kann.

