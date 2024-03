Mini-Appartment für 1200 Dollar im Monat Eine Wohnung für 1200 Dollar im Monat – mit 5 Quadratmeter Fläche: Das gibt es in New York, wie verschiedene Videos in sozialen Medien zeigen. Die Kommentare Schreibenden sind empört und zweifeln die Rechtmässigkeit des Mietangebots an. 22.03.2024

New York ist bekannt für hohe Mieten. 1200 Dollar monatlich für eine «Wohnung» mit 5 Quadratmetern Fläche empören aber selbst in der Ostküsten-Metropole. Ein Video geht viral und erntet scharfe Kommentare.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Influencer zeigt auf seinem Instagram-Profil das nach seiner Kenntnis kleinste Appartmen New Yorks.

Die «Wohnung» hat nur 5 Quadratmeter Fläche und weder Küche, noch Bad, noch WC.

«Ich kann fast beide Wände berühren», kommentiert Immobilien-Makler und Instagrammer Omar Labock in einem Raum in Manhattan, der als Wohnung vermietet wird.

Immerhin hat das an einen schmalen Gang erinnernde Appartment ein Fenster, das auch Zugang zur für New York typischen Feuertreppe ist. Es gibt also sogar so etwas wie einen Balkon.

Nicht zu den privaten vier Wänden gehören hingegen Küche, Bad und WC. Dafür muss der oder die Bewohner*in einen Korridor passieren, der so schmal ist, dass wohl manche beim Gehen beide Wände streifen. Die Nasszelle teilt der oder die Glückliche mindestens mit den Bewohnenden der gleichen Etage, «vielleicht auch mit dem ganzen Haus, ich weiss es nicht», schliesst Labock.

Wohnung ohne Küche und WC

Es geht aber noch erbärmlicher. Ein Video einer anderen Quelle zeigt eine Wohnung, ebenfalls in Manhattan, ebenfalls für 1200 Dollar im Monat. Das Fenster hat Milchglas, Aussicht gibt es hier nicht. Der Raum sei fünf Quadratmeter gross, sagt der Filmende und wirkt noch mickriger als der eingangs beschriebene längliche Zugang zur Feuertreppe.

In den Kommentaren findet sich niemand, der oder die das mickrige Appartment mieten möchte: «Gefängniszellen sind grösser», schreibt einer. «Das ist ein Verbrechen», findet eine andere. Und eine weitere mutmasst, da sei der Putzschrank in ein betrügerisches Mietobjekt verwandelt worden.

Illegal könnten die Schrankwohnungen tatsächlich sein. Die Stadtverwaltung gibt die minimale Grösse für Mietwohnungen auf ihrer Website mit 300 Quadratfuss an, was 27,9 Quadratmeter entspricht.

Die Mikro-Appartments könnten freilich auch einem Bedürfnis nach Wohnraum entsprechen, den sich wenig Verdienende noch leisten können. Die durchschnittliche Miete für ein 40-Quadratmeter-Studio in New York liegt gemäss verschiedenen Quellen um 3000 Dollar. Die Löhne sind in der US-Stadt nicht höher als in der Schweiz.