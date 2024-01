Minus 40 Grad – Europas hoher Norden bibbert Nordeuropa zittert wegen einer hartnäckigen Kältewelle. Tourist*innen hält das nicht von einem Besuch des Vigelandsparken in der norwegischen Hauptstadt Oslo ab. Bild: EPA Langlaufski-Fans können bei solch tiefwinterlichen Verhältnissen immerhin ihre Fertigkeiten nutzen. Hier ein Mann unterwegs im norwegischen Kristiansand. Bild: EPA Ein Mann klettert in Helsinki aus dem eisigen Meer auf den Pier. Bild: dpa Heftiger Schneefall im norwegischen Kristiansand. Bild: dpa Gassigehen mit Hundemantel und Schneeschuhen bei eisigem Wetter in Helsinki. Bild: dpa Minus 40 Grad – Europas hoher Norden bibbert Nordeuropa zittert wegen einer hartnäckigen Kältewelle. Tourist*innen hält das nicht von einem Besuch des Vigelandsparken in der norwegischen Hauptstadt Oslo ab. Bild: EPA Langlaufski-Fans können bei solch tiefwinterlichen Verhältnissen immerhin ihre Fertigkeiten nutzen. Hier ein Mann unterwegs im norwegischen Kristiansand. Bild: EPA Ein Mann klettert in Helsinki aus dem eisigen Meer auf den Pier. Bild: dpa Heftiger Schneefall im norwegischen Kristiansand. Bild: dpa Gassigehen mit Hundemantel und Schneeschuhen bei eisigem Wetter in Helsinki. Bild: dpa

Norwegen ist nicht als Tropenparadies bekannt, aber das gab es noch nie: In der Hauptstadt Oslo sind die Temperaturen erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen unter -30 Grad gefallen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Kältewelle in Nordeuropa beschert Oslo einen neuen Temperaturrekord: -31,1 Grad. Kälter war es in der norwegischen Hauptstadt noch nie.

Sogar im Stadtzentrum sank die Temperatur auf -21,5 Grad ab.

In der norwegischen Hauptstadt Oslo ist die Temperatur erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen unter -30 Grad gefallen. Konkret: In Björnholt im Norden der Stadt wurden laut den Daten des norwegischen meteorologischen Instituts in der Nacht auf Samstag zwischen 3 Uhr und 4 Uhr -31,1 Grad gemessen.

Die höchste Temperatur in den vergangenen 24 Stunden lag in der Messstation bei -21,9 Grad. Kurz vor 9 Uhr morgens war es laut der Website Yr.no immer noch klirrende -29 Grad kalt.

Im Stadtzentrum von Oslo sanken die Temperaturen in der Nacht auf bis zu -21,5 Grad ab.

Skandinavien schlottert schon seit Tagen

Der Norden Europas wird derzeit von einer seit Tagen anhaltenden Kältewelle heimgesucht. In Nordschweden wurde am Mittwoch ein Kälterekord von -43,6 Grad verzeichnet. Das ist die niedrigste Temperatur, die in den vergangenen 25 Jahren im Monat Januar auf dem schwedischen Territorium gemessen wurde.

In Norwegen war die Nacht auf Samstag «wahrscheinlich die kälteste gemessen an dem, was uns bevorsteht», sagte Martin Graneröd vom meteorologischen Institut dem norwegischen Sender NRK.

Die Schweiz schlottert dann nächste Woche

In der Schweiz sinken die Temperaturen am Wochenende ebenfalls. Laut Prognosen von SRF-«Meteo» gibt es in den Alpen heute Samstag in den Alpen schon einigen Schnee, im Flachland aber erst am morgigen Sonntag – wenn überhaupt.

In der Nacht auf den Montag fallen die Temperaturen auch im Flachland unter den Gefrierpunkt. In der ersten Hälfte der neuen Woche ist Dauerfrost angesagt. Vorsicht also, wenn du auf Trottoirs oder der Strasse unterwegs bist.