In Pennsylvania hat das Murmeltier einen ganz besonderen Status: Alljährlich tritt ein Exemplar namens Phil in der Nähe des Ortes Punxsutawney als Wetter-Orakel auf und sagt voraus, wie lange der Winter noch anhält.

Doch mitten im Sommer ist ein anderes Murmeltier in nicht allzugrosser Entfernung zu einer lokalen Berühmtheit geworden, und das kam so: Vor rund zwei Wochen versuchten Besucher einer Eisdiele in Hollidaysburg sich Plüschtiere aus einem Greifautomaten zu greifen.

Als sie den Kraller bewegten, staunten sie nicht schlecht, als ihnen ein echtes Murmeltier aus dem Glaskasten zublinzelte. Dem Nagetier wurde sogleich der Name Colonel Custard verpasst. So heisst die Eisdiele samt angeschlossener Minigolfanlage, in der es entdeckt wurde.

«Niemand wurde gebissen»

Wie das Murmeltier in das Gebäude und dann in den Automaten gelangen konnte, wisse niemand, sagte Lynn Castle, die Managerin des Geschäfts. Vermutlich sei der kleine Colonel Custard einen Trichter hochgeklettert, der mit der Maschine verbunden sei, und dann zu den Plüschtieren gerutscht.

Es brauchte ein ganzes Dorf, um das Murmeltier aus dem Automaten zu befreien. Angestellte riefen erst die Besitzer der Maschine, die sich aber scheuten, die Sache in die Hand zu nehmen. Dann kam die Polizei, die dann die Spielekommission von Pennsylvania verständigte.

Am Ende öffneten Aufseher den Automaten und liessen das Murmeltier auf ein nahegelegenes Feld huschen, wie Castle berichtete. «Es ist eine gute Story, die gut endete. Er kam frei. Niemand wurde gebissen.»

