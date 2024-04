Arzu Demir und ihre heute 20-jährige Tochter Sirin in der «NDR Talk Show». Norddeutscher Rundfunk

Bei einem plötzlichen Herzstillstand zählt jede Sekunde. Das hat Arzu Demir in einer Talkshow gelernt — und rettet ihrer Tochter durch eine Herzdruckmassage das Leben.

toko Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jedes Jahr am 22. Mai feiern Mutter Arzu und Tochter Sirin Demir gemeinsam einen «zweiten Geburtstag».

Damals rettete Arzu Demir ihrer Tochter das Leben, als diese einen plötzlichen Herzstillstand erlitt.

Arzu Demir führte umgehend eine Herzdruckmassage durch. Wie das geht, lernte sie vier Monate zuvor in der «NDR Talk Show», als der Arzt Martin Buchholz eine korrekte Herzdruckmassage erläuterte. Mehr anzeigen

Jedes Jahr am 22. Mai feiern Arzu Demir und ihre Tochter einen «zweiten Geburtstag». An diesem Tag bricht die damals 16-jährige zusammen, erleidet einen plötzlichen Herzstillstand

Ihre Mutter Arzu jedoch funktioniert sofort und weiss, was zu tun ist: Denn vier Monate zuvor sah sich Arzu Demir am Freitagabend im Fernsehen die «NDR Talk Show» an — nicht ahnend, dass sie dadurch das Leben ihrer damals 16-jährigen Tochter Sirin retten wird.

Denn in der Sendung erläutert der Mediziner Martin Buchholz, woran man einen Herzstillstand erkennt und insbesondere, wie eine Herzdruckmassage korrekt durchzuführen ist.

Mutter reagiert blitzschnell

Als sich Sirin eines Morgens im Badezimmer für die Schule bereitmacht, verspürt sie plötzlich starke Bauchschmerzen. Sie bricht zusammen und knallt auf den Boden — Herzstillstand.

Die Mutter hört den Aufprall und eilt ins Bad, findet ihre bewusstlose Tochter. Sie bittet ihre andere Tochter, den Notruf zu wählen, erinnert sich an die Instruktionen von Buchholz in der Talkshow und startet mit der Herzdruckmassage. Sie weiss: Wenn sie nicht sofort handelt, kann ihre Tochter neurologische Schäden davontragen. Hätte sie die Sendung damals nicht gesehen, hätte sie nicht gewusst, was zu tun ist, räumt Demir ein.

«Als es passiert ist, war alles weg»

Sirin erzählt: «Als es passiert ist, war alles weg, ich hatte keine Schmerzen mehr — es war ein schönes Gefühl von Freiheit.»

Neun Minuten lang führt Demir die Massage durch, bis Rettungskräfte eintreffen und übernehmen. 14 weitere Minuten wird Sirin reanimiert und verbringt Monate im Spital, wo sie schliesslich einen Defibrillator eingesetzt bekommt.

Sirin kann wieder normales Leben führen

Buchholz erklärt: «Bei einem Herzstillstand hat das Gehirn ziemlich genau drei Minuten Zeit». Werde es dann nicht wieder mit Sauerstoff versorgt, gehe ein Teil des Gehirns «kaputt».

«Arzu hat das perfekt gemacht. Sie hat sofort den Mut gehabt, zu drücken. Sie hat gedrückt bis der Arzt kam. Und das hat Sirin das Leben gerettet.»

Heute kann Sirin wieder ein unbeschwertes Leben führen, sagt aber: «Ich kann keine Achterbahn mehr fahren, was ein bisschen schade ist.»