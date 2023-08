Die Kantonspolizei Solothurn hat im Januar 2021 zwei tote Schulkinder in einer Wohnung in Gerlafingen aufgefunden. Kantonspolizei Solothurn

Nach dem Tötungsdelikt an zwei Schulkindern in Gerlafingen SO im Januar 2021 erhebt die Staatsanwaltschaft nun Anklage gegen die Mutter. Sie soll die beiden mit einem Messer erstochen haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei Kinder wurden im Janaur 2021 tot in einer Wohnung im solothurnischen Gerlafingen gefunden.

Die Staatsanwaltschaft erhebt jetzt Anklage gegen die Mutter: Sie soll die Kinder mit einem Messer getötet haben.

Die 41-Jährige wird unter anderem wegen mehrfachen Mordes angeklagt, wie die Behörde am Montag bekannt gab. Mehr anzeigen

Im Januar 2021 sind zwei Kinder im solothurnischen Gerlafingen tot in einer Wohnung aufgefunden worden.

Nach Abschluss der Ermittlungen erhebt die Staatsanwaltschaft Solothurn nun Anklage gegen die Mutter der Kinder. Die 41-Jährige wird wegen mehrfachen Mordes und eventueller mehrfacher vorsätzlicher Tötung angeklagt, wie die Behörden am Montagmorgen mitteilen.

Laut neusten Erkenntnissen soll die Mutter die Kinder mit einem Messer getötet haben. Die Schweizerin habe demnach auch gestanden, die Tat begangen zu haben und befindet sich im vorzeitigen Strafvollzug. Der Termin der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht von Bucheggberg-Wasseramt in Solothurn steht noch nicht fest.

Mutter am Tag der Tat festgenommen

Die Kantonspolizei hatte die Frau am Tag der Tat, am 16. Januar 2021, festgenommen. Sie ging aufgrund der angetroffenen Situation von einem Gewaltverbrechen aus.

Die Polizei fand die toten Kinder an jenem Samstagmorgen in einer Wohnung auf. Die Polizei hatte kurz nach 9.20 Uhr die Meldung erhalten, dass in der Liegenschaft zwei Kinder verstorben seien.