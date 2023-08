Sonntag, 27. August, 8.01 Uhr

In Biasca fast so viel Regen wie in einem normalen August

Im Tessin sind seit Freitag immense Regenmengen zusammengekommen. SRF-«Meteo» hat die Daten: 169.1 mm waren es etwa in Biasca, das entspricht 169 Litern Wasser pro Quadratmeter. Das ist fast so viel in zwei Tagen, wie normal in einem ganzen Monat.

Doch auch weitere Ortschaften im Tessin und in der Surselva in Graubünden wurden regelrecht geflutet, mit 134.7 mm in Cimetta TI, 116.2 mm in Mosogno TI und 89.4 mm in Trun GR.