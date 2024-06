Auktionsrekord für «Harry Potter»-Zeichnung

STORY: Das ist nach Angaben des Auktionshauses Sotheby´s «das wertvollste Harry-Potter-Objekt», das jemals bei einer Auktion versteigert wurde. Es handelt sich um die Originalzeichung für die englische Erstausgabe von «Harry Potter und der Stein der Weisen». In New York kam das Aquarell jetzt für 1,9 Millionen Dollar – umgerechnet 1,78 Millionen Euro – unter den Hammer. Damit wurden die Erwartungen des Auktionshauses deutlich übertroffen. Es hatte mit Geboten zwischen 400.000 und 600.000 Dollar gerechnet. Kalika Sands, Sotheby's: «Dieses Bild wurde von Thomas Taylor entworfen. Er war ein junger Student, frisch von der Kunsthochschule, und suchte Arbeit als Illustrator. Und so ging er zu den Bloomsbury-Büros in London und hinterliess einige Skizzen am Schreibtisch. Berry Cunningham, ein Verleger bei Bloomsbury, nahm Kontakt zu ihm auf und brachte den unbekannten Künstler mit einer damals noch unbekannten J.K. Rowling zusammen.» Vier Bieter hätten online und am Telefon für das Werk geboten, bevor es dann unter Beifall verkauft worden sei, teilte Sotheby´s mit. Der erste Harry-Potter-Band war am 26. Juni 1997 erschienen. Bis heute verkauften sich die insgesamt sieben Bände mehr als 500 Millionen Mal in aller Welt, sie wurden in 80 Sprachen übersetzt.

27.06.2024