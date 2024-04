Das Moulin Rouge ist eines der Wahrzeichen der französischen Hauptstadt. (Archivbild) Keystone

Die Windmühlenflügel des Moulin Rouge in Paris sind in der Nacht auf Donnerstag eingestürzt. Verletzt wurde niemand.

In der Nacht auf Donnerstag sind die Windmühlenflügel des Moulin Rouge in Paris eingestürzt.

Die Ursache des Einsturzes ist noch unbekannt.

Verletzt wurde niemand.

Die Ursache des Einsturzes ist noch unbekannt.

Verletzt wurde niemand.

Das Moulin Rouge in Paris ist weltberühmt und ist eines der Wahrzeichen der französischen Hauptstadt. In der Nacht auf Donnerstag sind nun die Windmühlenflügel eingestürzt.

Wie es zu dem Einsturz des berühmten Pariser Variété-Theaters kam, ist demnach noch unklar. Weiter hiess es, dass keine weitere Einsturzgefahr mehr bestehe.

Auf in Online-Medien verbreiteten Bildern waren die Mühlenräder zu sehen, die als Ganzes auf dem Bürgersteig vor dem Theater lagen. Mehrere Mühlenräder waren demnach leicht gekrümmt.

Bei dem Unglück sei niemand verletzt worden, erklärte die Feuerwehr am Morgen. Weitere Einsturzgefahr bestehe nicht. Die Unglücksursache war zunächst unklar.

Ein Vertreter des Cabarets betonte, der Windmühlenmechanismus auf dem Dach des Moulin Rouge sei wöchentlich von Technikern überprüft worden, bei der jüngsten Untersuchung seien keine Auffälligkeiten festgestellt worden.

Das bisher schlimmste Unglück in der mehr als hundertjährigen Geschichte des Vergnügungstempels war ein durch Bauarbeiten ausgelöster Brand im Jahr 1915. Danach musste das Moulin Rouge neun Jahre für Renovierungsarbeiten geschlossen bleiben.

Das Varieté-Theater Moulin Rouge am Fusse des Montmartre ist ein Touristenmagnet und gilt als Geburtsort des Cancan-Tanzes. Es wurde 1889 eröffnet – im selben Jahr, in dem auch der Eiffelturm in der französischen Hauptstadt fertiggestellt wurde.

Allabendlich werden im Moulin Rouge zwei Vorstellungen gegeben, das Cabaret zählt rund 600'000 Zuschauer pro Jahr. Am 6. Oktober feiert der legendäre Vergnügungstempel seinen 135 Geburtstag.

