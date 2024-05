Einsatzkräfte begutachten die Trümmer in der Parkgarage in der niederländischen Stadt Nieuwegein. (26 Mai 2024) Bild: Keystone/EPA/Josh Walet

In den Niederlanden ist ein Parkhaus am Sonntagabend unter noch ungeklärten Umständen teils eingestürzt. Die Behörden wollten nicht ausschliessen, dass es Opfer gegeben haben könnte.

dpa

Es sei zunächst unklar, ob Menschen unter den Trümmern des Gebäudes in der Stadt Nieuwegein begraben worden seien, teilte ein Notfalldienst über die Online-Plattform X mit. Die Rampen zwischen den Stockwerken in dem sechsstöckigen Parkhaus am St.-Antonius-Spital seien allesamt in sich zusammengefallen. Die Parkplätze selbst seien nicht betroffen, sagte eine Sprecherin des Notfalldienstes der Provinz Utrecht, Kelly van Ruler, dem Radiosender NPO 1.

Dass es Opfer gegeben haben könnte, wollten die Behörden nicht ausschliessen. Aktuell lägen dazu keine Angaben vor. Feuerwehrleute und andere Einsatzkräfte inspizierten das Gebäude, um festzustellen, ob es sicher sei, es zu betreten. Der Teileinsturz des Parkhauses ereignete sich nach den regulären Besuchszeiten des Krankenhauses.

