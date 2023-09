Am Freitagabend fuhr nach rund sieben Wochen Sperrung wieder ein Personenzug durch die Oströhre des Gotthard-Basistunnels in Richtung Süden. Bild: Keystone

Die SBB haben sieben Wochen nach einer verheerenden Güterzugentgleisung den Personenverkehr im Gotthard-Basistunnel wieder aufgenommen. Ein Reisezug fuhr am Freitagabend durch den Tunnel von Erstfeld UR nach Bodio TI, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.

Der Zug auf dem Weg ins Tessin war kurz nach 17.30 Uhr in Zürich losgefahren. Das Bundesamt für Verkehr hatte zuvor die Zulassung erteilt.

Der Zug sei planmässig durch den 57 Kilometer langen Tunnel gefahren und pünktlich gegen 20.00 Uhr in Lugano TI eingetroffen, sagte ein SBB-Sprecher auf Anfrage. «Es hat alles geklappt.»

Am 10. August war in der Weströhre des Tunnels ein Güterzug entgleist, weil an einem Wagen ein Rad gebrochen war. Am Tunnel entstand immenser Sachschaden, acht Kilometer Fahrbahn und 20'000 Schwellen wurden ersetzt. Der Lokführer blieb unverletzt. Die Gesamtreparatur des Tunnels dürfte Monate dauern.

Reduzierte Geschwindigkeit

In der unbeschädigten Oströhre wurde der Güterverkehr am 23. August wieder aufgenommen. Während der Reparaturarbeiten dürfen allerdings aufgrund des Rettungskonzepts keine Personenreisezüge durch die Oströhre verkehren. Die Fahrten am Wochenende sind laut den SBB möglich, weil dann weniger Frachtzüge unterwegs sind. Ausserdem ruhen dann die Reparaturarbeiten in der Weströhre.

Verunglückte Güterwagen stehen Anfang September am Unfallort im Gotthard-Basistunnel. Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa

Bis zum Fahrplanwechsel im Dezember soll je ein Personenzug am Freitagabend von Zürich nach Lugano und einer am Sonntagabend von Locarno TI nach Zürich durch den Basistunnel fahren. Dazu kommen während der Deutschschweizer Herbstferien bis zum 15. Oktober am Samstagmorgen zwei Züge von Zürich nach Bellinzona TI sowie einer am Sonntagnachmittag von Lugano nach Zürich.

Die Züge verkehren mit reduziertem Tempo durch den Tunnel. Deshalb verkürzt sich die Reisezeit gegenüber der Panoramastrecke vorerst nur um 15 bis 30 Minuten.

sda