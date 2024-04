Polizei Basel-Landschaft versteigert diesen Luxus-Boliden

Kommt am Samstag in Liestal unter den Hammer: Lamborghini Gallardo 140. Sicherheitsdirektion Basel-Landschaft

Öffentliche Versteigerungen gibt es in der Schweiz zuhauf. In Liestal kommt nun jedoch ein Luxus-Bolide der Marke Lamborghini unter den Hammer. Wer ihn ergattern will, sollte einiges an Bargeld mitbringen.

toko Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sicherheitsdirektion Basel-Landschaft in Liestal versteigert am kommenden Samstag unter anderem einen Lamborghini Gallardo 140.

Die ersteigerten Fahrzeuge sind in bar zu bezahlen und sofort mitzunehmen.

Das Mindestgebot für den Lamborghini wird deutlich unter Marktwert liegen. «Wir möchten allen die Möglichkeit geben, ein Schnäppchen zu machen», sagt der Leiter des Fundbüros.

Zu ersteigern gibt es ausserdem zwei BMW, mehrere Motorräder sowie 145 Velos. Mehr anzeigen

Am Samstag bringt der Verwertungsdienst der Sicherheitsdirektion Basel-Landschaft in Liestal eine ganze Reihe von Fahrzeugen unter den Hammer, darunter auch mehrere Luxuskarossen und Motorräder. Dies berichtet «20 Minuten».

Demnach wird dort auch ein ganz besonderes Fahrzeug versteigert, bei dem vor allem Sportwagen-Fans aufhorchen dürften. Denn zu haben gibt es auch einen Lamborghini Gallardo 140.

Interessenten sollten allerdings wissen: Eine Probefahrt — auch mit den anderen Fahrzeugen — ist nicht möglich. Ausserdem sind die ersteigerten Fahrzeuge in bar zu bezahlen und sofort mitzunehmen.

«Hatten wir noch nie»

Dem Bericht zufolge ist unklar, wie die Fahrzeuge in die Hände der Polizei gelangten. Bei öffentlichen Auktionen der Kantone stammen diese jedoch häufig aus Beschlagnahmungen im Rahmen von Strassenverkehrsdelikten, Konkursverfahren oder strafrechtlichen Ermittlungen.

Der Lamborghini wurde bei der Strafverfolgungsbehörde des Kanton Aargau sichergestellt. «Eine Auktion, an der ein solches Luxusgut wie der Lamborghini versteigert wird, hatten wir noch nie», sagt Bernardino Barbati, Leiter des Fundbüros der Sicherheitsdirektion (SlD), zu «20 Minuten».

«Schnäppchen» für alle

«Wir möchten allen die Möglichkeit geben, ein Schnäppchen zu machen», sagt Barbati. Das Mindestangebot werde daher auch deutlich unter Marktwert liegen.

Die Versteigerung findet auf dem Gelände des kantonalen Fundbüros an der Oristalstrasse etwa ausserhalb von Liestal statt. Eine Fahrzeugbesichtigung ist laut der Sicherheitsdirektion Basel-Landschaft ab neun Uhr möglich, die Auktion startet eine Stunde später.

Velos ab 5 Franken

Bei der Auktion werden noch zwei weitere Luxusautos versteigert. Interessierte können neben den Lamborghini auch für zwei BMW der Typen X4 und X6 bieten. Daneben kommen vier Motorräder sowie 145 Velos unter den Hammer.

Wer bei einer öffentlichen Auktion wie jener in Liestal auch einmal etwas ersteigern will, aber der erwartete Preis für den Lamborghini zu hoch ist, kann aufatmen: Die Mindestgebote bei den Velos liegen bereits bei fünf Franken.

Für den Lamborghini dürfte das ziemlich sicher nicht reichen, im Gegenteil. Barbati betont vorsorglich: «Sollte es am Samstag dazu kommen, dass zum Beispiel der Lamborghini für über 100'000 Franken verkauft werden sollte, so muss die Restzahlung über ein Finanzinstitut wie die Post oder die Bank erfolgen.»