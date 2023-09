Was für ein Anblick! Ein Polizist beäugt das Plumpsklo, in das eine Frau gestiegen war. Bild: Michigan State Police

Wie kann man nur so tief sinken? Eine Frau musste in Michigan mit einem Gurt aus einem Plumpsklo gezogen werden. Reingeraten in den Schlamassel ist sie wegen ihrer Apple Watch.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Amerikanerin musste beim Dixon-See in Michigan aus einem Plumpsklo befreit werden.

Ihre Apple Watch war ins Loch gefallen, weshalb sie hinabgestiegen ist. Mehr anzeigen

Wie weit würdest du gehen, um deine Apple Watch zu retten? Würdest du dich dazu herablassen, so tief zu sinken, dass dir die S******* bis zum Hals steht? Nein???

Dann bist du anders als jene Amerikanerin, der am 19. September ein folgenschweres Missgeschick passiert ist. Die Dame hat am Dixon Lake in Michigan nahe der Stadt Gaylord eine Veranstaltung besucht.

Am Morgen hatte sie ein dringendes Bedürfnis, das sie auf einem Plumpsklo stillen wollte. Dabei fiel ihre Apple Watch ins Loch, das doch eigentlich den Exkrementen vorbehalten sein sollte.

Die Frau war sich nicht zu schade, ihr Hab und Gut zu retten. Zumindest hat sie es versucht und stieg vorsichtig das Plumpsklo hinunter. Das war ein Fehler, wie sich bald herausstellte: Sie kam nicht mehr nach oben.

Otsego County: First Responders rescue woman trapped inside outhouse toilet at Dixon Lake. https://t.co/ua3CTr8k8X pic.twitter.com/t2DNeWO1Hi — MSP Seventh District (@mspnorthernmi) September 20, 2023

Gegen 11 Uhr ging dann der entsprechende Notruf ein, teilt die Michigan State Police mit. «Man konnte die Frau um Hilfe rufen hören», hält die Pressemitteilung lakonisch fest.

Um den Apple-Fan wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, mussten die Retter zunächst das Klo demontieren, bevor ein Gurt zum Einsatz kam: So wurde die Dame aus ihrer Misere befreit.

Die Polizei hat dann auch noch einen guten Rat parat: «Wenn Sie im Plumpsklo etwas verlieren, versuchen Sie bitte es nicht, es wieder herauszuholen.»