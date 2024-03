Jan Böhmermann (43) hat sich in seiner Show als Jäger mit Gewehr inszeniert - nun beschäftigt das die Kölner Polizei. Screenshot ZDF

In einer «ZDF Magazin Royale»-Show über Jäger fuchtelt Jan Böhmermann mit einem Gewehr herum. Plötzlich scheint ein Schuss zu fallen. Was war da los? Das schauen sich nun Polizeibeamte genauer an.

Aufgrund von Zuschauerhinweisen wird von der Polizei geprüft, ob ein Verstoss gegen das Waffengesetz vorliegt.

Satiriker Jan Böhmermann (43) hat sich in seiner Show als Jäger mit Gewehr inszeniert - nun beschäftigt das die Kölner Polizei. Es werde geprüft, um was für eine Art von Waffe es sich gehandelt habe, sagte ein Polizeisprecher am Freitag auf Anfrage. Untersucht werde, ob durch die Verwendung der Waffe ein Verstoss gegen das Waffengesetz oder andere Vorschriften vorliegen könnte. Die Prüfung sei aber noch nicht abgeschlossen. Ein Ermittlungsverfahren gegen Böhmermann gebe es nicht. Auslöser für die Prüfung waren nach Angaben der Polizei Zuschauerhinweise.

Böhmermann hatte sich in einer Ausgabe seines «ZDF Magazin Royale» vom 1. März kritisch mit dem Thema Jagd auseinandergesetzt. In der Show trug er dazu eine Jägerkluft in Lodengrün und dazu ein Gewehr, mit dem er vermeintlich schoss.

Das ZDF stellte inzwischen die Dinge klar: «Es handelt sich um ein nicht funktionsfähiges, nicht geladenes Deko-Gewehr, für dessen Führung weder Genehmigungen noch Waffenmeister nötig sind», erläuterte eine Sprecherin in Mainz. Gemäss dem entsprechenden Artikel des Waffengesetzes gelte das Verbot, sogenannte Anscheinswaffen zu führen, «ausdrücklich nicht für die Verwendung bei Film- und Fernsehaufnahmen», betonte der Sender. «Das Deko-Gewehr wurde für die Sendung von einer professionellen Spezialeffekte-Firma ausgeliehen. Alle vermeintlichen «Schüsse» und «Mündungsfeuer» wurden in der Postproduktion digital hinzugefügt, ebenso alle Knallgeräusche.» Strafanzeigen oder polizeiliche Ermittlungen seien dem ZDF und der ausführenden Produktionsfirma nicht bekannt.

Böhmermann reagiert mit Ironie

Böhmermann reagierte in einem Statement mit Ironie. «Ich freue mich, dass es in Deutschland so viele fachlich kompetente Waffen- und Jagdexpert*innen gibt, die ein funktionsuntüchtiges Film-Luftgewehr und ein paar einfache iMovie Sound- und Videoeffekte zum Anlass nehmen, um sich für eine Verschärfung des Waffenrechts und eine wirkungsvollere Kontrolle der Jagd einzusetzen», teilte er mit.

Zuvor hatte die «Bild» darüber berichtet. «Für die Verwendung von Waffen während Filmaufnahmen gelten besondere Bestimmungen», hatte eine Polizeisprecherin der Zeitung erläutert.