Ohne Polizeihund Jango wäre die vermisste 99-Jährige in Urnäsch, Appenzell Ausserrhoden, nicht gefunden worden. Keystone

Tierischer Held im Kanton Appenzell Ausserrhoden: Polizeihund Jango hat eine vermisste 99-Jährige unterkühlt in einer abfallenden Böschung aufgespürt.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Spürhund Jango hat im Kanton Appenzell Ausserrhoden eine vermisste 99-Jährige aufgespürt.

Zuvor waren sämtliche Suchaktionen gescheitert.

Jango spürte die Rentnerin unterkühlt in einer Böschung auf. Mehr anzeigen

Eine vermisste 99-Jährige ist am Mittwochabend in Urnäsch, Appenzell Ausserrhoden, von einem Polizeihund aufgespürt worden. Jango fand die aus einem Altersheim entschwundene Frau unterkühlt in einer Böschung.

Wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte, wurde die Frau ins Spital gebracht. Bis 21.45 Uhr hatten das Personal des Altersheims in Urnäsch, Angehörige und die Feuerwehr Urnäsch erfolglos nach der Vermissten gesucht.

Auch die ausgerückten Patrouillen der Kantonspolizei konnte die Frau in der unmittelbaren Umgebung nicht finden, heisst es in der Mitteilung weiter. Dann kam Jango zum Einsatz und spürte sie auf.

toko/sda