Starke Regenfälle sorgen für Überschwemmungen in Österreich

Heftige Regenfälle haben am Wochenende in Teilen Österreichs für Überschwemmungen und teils schwere Schäden gesorgt. Vor allem in der Steiermark, dem zweitgrössten Bundesland Österreichs, verwandelten sich Bäche in reissende Fluten und traten über die Ufer, wie hier in der Gemeinde Deutschfeistritz. In Übelbach wurde eine Strasse unterspült und davongerissen.

10.06.2024