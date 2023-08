Der Moléson im Freiburger Greyerzerland. Keystone (Archivbild)

Sie wurden von einem Stein getroffen und hingen in der Wand fest: Die Rega hat in der Nacht auf Sonntag zwei Bergsteiger am Moléson in den Freiburger Voralpen gerettet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Rega hat in der Nacht auf dem Moléson in den Freiburger Voralpen zwei Bergssteiger gerettet.

Sie befanden sich auf einem Klettersteig und waren von einem Stein getroffen worden. Mehr anzeigen

Die Rettungsflugwacht Rega hat in der Nacht auf Sonntag am Moléson im Kanton Freiburg zwei Bergsteiger aus einer Bergwand gerettet. Sie befanden sich auf einem Klettersteig und waren von einem Stein getroffen worden.

Wie die Rega am Sonntag mitteilte, halfen Bergretter, welche den nächtlichen Anlass begleiteten, rasch den beiden Verletzten.

Die Rega flog zuerst einen Rettungsspezialisten in die Wand des markanten Greyerzer Bergs. Dann wurden die beiden Männer mit einer Winde ausgeflogen.

sda/toko