Rentner-Paar prügelt sich nach Unfall mit LKW-Fahrer

In der deutschen Stadt Ulm ist am Freitag ein Wohnmobil mit einem Lastwagen kollidiert. Verletzte gibt es erst, als sich das Ehepaar aus dem Camper mit dem LKW-Chauffeur prügelt.

Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Unfall zwischen einem Wohnmobil und einem LKW auf der B30 bei Ulm eskalierte am Freitag in eine handfeste Auseinandersetzung.

Der 77-jährige Wohnmobilfahrer schlug den LKW-Fahrer, worauf dieser mit einer Kopfnuss reagierte; die Ehefrau des Rentners griff ebenfalls ein.

Beide Parteien wurden leicht verletzt, und es wird geprüft, ob ihnen die Fahrerlaubnis entzogen wird. Mehr anzeigen

«Zustände wie im Wilden Westen», beschreibt die Ulmer Polizei in einer Mitteilung den Vorfall, der sich am Freitagabend auf der Bundesstrasse 30 Höhe Ulm-Gögglingen ereignet hat.

Doch der Reihe nach: Gegen 17.15 Uhr fährt ein Rentner-Ehepaar aus dem hohen Norden von Deutschland mit ihrem Wohnmobil Richtung Biberach. Aufgrund einer Baustelle wird die an sich in Richtung Biberach zweispurig ausgebaute B30 auf Höhe der Ausfahrt Donaustellen einspurig.

Im Bereich der Überleitung kollidiert das Wohnmobil mit einem LKW aus Österreich, der in die gleiche Richtung fährt. Sowohl das Rentnerpaar als auch der 63-jährige LKW-Lenker halten nach dem Zusammenstoss an. Beide Fahrzeuge sind beschädigt.

Streit artet in Prügelei aus

Noch vor Eintreffen der Polizei geraten sich die Unfallbeteiligten in die Haare. Die Situation eskaliert: Der 77-jährige Wohnmobilfahrer schlägt dem LKW-Fahrer ins Gesicht. Dieser wehrt sich gemäss Polizeimeldung umgehend «mit einer ordentlichen Kopfnuss».

Der 77-Jährige geht Boden. Dies veranlasst die 76-jährige Beifahrerin und Ehefrau des Wohnmobil-Lenkers zu einem Schlag in den Bauch und einen Tritt gegen das Schienbeins des LKW-Fahrers. Dieser reagiert erneut und stösst die Frau die Fahrbahnböschung hinunter.

Alle drei werden leicht verletzt. Neben den Ermittlungen wegen Körperverletzung müssen sie auch damit rechnen, dass ihnen der Führerausweis entzogen wird. Die zuständigen Stellen werden laut Polizei prüfen, ob sie charakterlich in der Lage sind, ein Fahrzeug zu führen. Den Schaden am Lastwagen schätzt die Polizei auf 2500 Euro, den am Wohnmobil auf 5000 Euro.

