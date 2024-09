Ein 18-jähriger Rumäne hat sich bei Baumfällarbeiten schwer verletzt. Symbolbild: sda

Ein 18-jähriger Rumäne ist bei Baumfällarbeiten auf der Alpe della Costa auf dem Gemeindegebiet von Arbedo TI bei einem Unfall mit einer Motorsäge lebensbedrohlich verletzt worden. Er wurde in ein Spital gebracht, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 18-jähriger Rumäne ist bei Baumfällarbeiten bei einem Unfall mit einer Motorsäge lebensbedrohlich verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich auf der Alpe della Costa auf dem Gemeindegebiet von Arbedo TI.

Die schweren Verletzungen habe er am Arm erlitten, teilte die Polizei weiter mit. Mehr anzeigen

Der junge Mann hatte die Baumfällarbeiten am Freitagnachmittag kurz nach 16.00 Uhr in einem Waldstück durchgeführt. Die schweren Verletzungen habe er am Arm erlitten, teilte die Polizei weiter mit. Er wurde zunächst von den am Unfallort anwesenden Mitarbeitenden erstversorgt.

