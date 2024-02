Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 07.02.2024

Schneesportfans müssen hoch hinaus, um ihrem Hobby zu frönen. Milde Temperaturen und Sonne haben dem Schnee in tieferliegenden Gebieten arg zugesetzt.

Milde Temperaturen haben die Schneedecke in den Bergen vielerorts schmelzen lassen.

Der Wetterdienst Meteonews vermeldet, dass vor allem in den Voralpen wenig Schnee liegen geblieben sei.

In höheren Lagen in Graubünden und entlang der Glarner Alpen liegt dagegen noch überdurchschnittlich viel Schnee.

Bis Ende der Woche bleibt es nördlich der Alpen weiterhin mild. Mehr anzeigen

Die Temperaturen waren in den vergangenen Wochen zu mild für diese Jahreszeit. Das hat Folgen für die Skigebiete: In tieferliegenden Gebieten ging es dem Schnee an den Kragen.

Eine «Kombination aus Sonne, Wind und milden Temperaturen hat dem Schnee in den tiefen Lagen massiv zugesetzt», vermeldet der private Wetterdienst Meteonews am Mittwoch.

Voralpen am schwersten getroffen

In Höhenlagen um 1'000 Meter sei höchstens noch mit Kunstschneestreifen zu rechnen, ein regulärer Skibetrieb kaum noch möglich. Besonders arg trifft es die Voralpen, wo die Schneedecke auch in einer Höhenlage zwischen 1'500 und 2'000 Metern deutlich unterdurchschnittlich sei.

Doch auch in der Höhe war es zuletzt klar zu mild. Auf dem Pilatus war etwa der 20. Januar laut Communiqué der letzte Tag mit Dauerfrost, seither lag der Tageshöchstwert stets im positiven Bereich.

Die aktuellen Schneemengen im langjährigen Vergleich: Rot bedeutet, dass weniger Schnee liegt als gewöhnlich. SLF

Dem langjährigen Normalbereich entspreche die Schneemenge erst ab 2'000 Meter aufwärts. Entlang der Glarner Alpen sowie in Graubünden liege oberhalb von 2'400 bis 2'500 Metern sogar überdurchschnittlich viel Schnee, schreibt Meteonews. Wer zum Ski- oder Snowboardfahren in die Höhe geht, sollte also genügend Schnee vorfinden.

Neuschnee höchstens im Süden

Und mit Neuschnee ist in dieser Woche nur noch in der südlichen Schweiz zu rechnen. Für den Norden und das Wallis sagt der Wetterdienst SRF-«Meteo» bis Samstagabend milde Temperaturen von 11 bis 15 Grad voraus, mit Föhn liegen sogar 18 Grad drin.

Im Tessin ist am Freitag und Samstag auch etwas Schneefall möglich, wobei die Schneefallgrenze zwischen 1'000 und 1'500 Meter pendeln dürfte. Im Engadin liegt die Schneefallgrenze laut SRF-«Meteo» zumeist um 1'800 Meter herum.

