Schwarzbär schleift totes Unfallopfer aus Crash-Auto

Schwarzbären sind die häufigste Bärenart in Nordamerika. Allein in Massachusetts leben Schätzungen zufolge mehr als 4500 Bären. Archivbild: Getty Images

In den USA hat ein Schwarzbär ein Unfall-Opfer wohl aus seinem Auto gezerrt. Einsatzkräfte konnten dem toten Mann zwar nicht mehr helfen, verhinderten jedoch die Zerstückelung der Leiche durch den Bären.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In den USA ist ein Lenker bei einem Unfall tödlich verunglückt.

Als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, befand sich der Leichnam des Fahrers ausserhalb des Autowracks.

Die Polizei vermutet, dass ein Schwarzbär den leblosen Körper weggeschleift haben könnte. Mehr anzeigen

Wie unter anderem CBS News berichtet, befand sich Daniel Ducharme am Sonntag auf der Route 91 in der Nähe von Hatfield im US-Bundesstaat Massachusetts. Aus bislang noch ungeklärten Gründen verlor der 31-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen. Er durchbrach die Leitplanke und stürzte eine Böschung hinab. Im unwegsamen Gelände krachte der Wagen schliesslich in eine Baumgruppe. Nach ersten Polizeiermittlungen war Ducharme sofort tot.

Die Polizei rätselt jedoch noch über den Fundort der Leiche. Der leblose Körper befand sich beim Eintreffen der Rettungskräfte ausserhalb des Autowracks «in den Wäldern». Ob der Körper aus dem Auto geschleudert wurde, konnte bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden: Aber: «In der Nähe wurde ein Bär gesichtet», berichtet ein Sprecher der Massachusetts State Police.

Fast ein gefundenes Fressen

Die Ermittler geht davon aus, dass der Bär die Leiche des Fahrers vom Unfallort weggeschleift hat. «Beweise legen nahe, dass der Bär irgendwann Kontakt mit dem Körper des Opfers hatte», erklärt der Polizeisprecher. Genauere Angaben zu Biss- oder Kratzspuren wollten die Ordnungshüter jedoch nicht machen.

Noch bevor sich der Bär über die Leiche des Unfallopfers her machen konnte, verscheuchten die Retter das Tier. Der Leichnam wurde schliesslich von den Einsatzkräften geborgen und für weitere Ermittlungen an die Obduktion übergeben.