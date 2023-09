Ungebetener Besuch am Picknicktisch

STORY: Überraschungsbesuch am Picknicktisch, kürzlich in Mexiko. Bei dem ungebetenen Gast handelte es sich um einen Schwarzbären, der sich bei den offen herumliegenden Tacos und Enchiladas bediente. Die Familie blieb zum Glück vollkommen ruhig und konnte so vermutlich einen unangenehmeren Verlauf dieses Zwischenfalls vermeiden. Der Vorfall ereignete sich in einem Park im nördlichen Bundesstaat Nuevo Leon. Das Gebiet ist Teil des natürlichen Lebensraums von Schwarzbären. In der Regel gilt an solche Orten die Empfehlung, kein Essen dabei zu haben, da die Tiere dadurch angelockt werden könnten. Aber hier endete alles friedlich und der Bär ging nach dem Besuch und der Verkostung diverser Speisen wieder seiner Wege.

27.09.2023