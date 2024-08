Die Guardia Civil am Strand von Magaluf: Ein Schweizer soll einen 17-jährigen Briten belästigt haben. KEYSTONE

Ein Schweizer ist auf Mallorca verhaftet worden, nachdem ihm ein minderjähriger Brite vorgeworfen hat, ihn auf der Toilette eines Lokals sexuell belästigt zu haben.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Ein 17-jähriger Brite behauptet, von diesem sexuell belästigt worden zu sein. Mehr anzeigen

Ein Schweizer Tourist ist am 3. August auf Mallorca wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung verhaftet worden. Ein minderjähriger Brite hatte die Polizei nach dem Vorfall verständigen lassen, der sich im Quartier Magaluf zugetragen haben soll.

Der 17-jährige Brite wurde mit dem ihm unbekannten Schweizer in einem Restaurant in der Camí de sa Porrassa an einem Tisch platziert, berichtet «Ultima Hora». In dem Lokal gab es eine Piraten-Show mit Akrobatik und Choreografie. Die beiden Männer kamen ins Gespräch, heisst es weiter.

Nach der Show hat das Duo getrunken und getanzt: Gegen ein Uhr am Sonntagmorgen ist der Brite aufs WC gegangen, wobei ihm der Schweizer gefolgt sein soll, um ihn mutmasslich zu vergewaltigen. Der Minderjährige soll daraufhin die Toilette verlassen haben, um das Sicherheitspersonal zu informieren.

Dieses habe den Schweizer vor dem Etablissement festgehalten, bis die Guardia Civil eingetroffen ist. Das mutmassliche Opfer wurde ins Spital gebracht, hat aber angeblich keine Verletzungen davongetragen. Der Schweizer wurde noch am Sonntag in Palma einem Richter vorgeführt, verweigerte aber die Aussage: Er wurde freigelassen.