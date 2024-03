Schwedische Soldaten auf einem Panzer nehmen an einer gemeinsamen Übung mit finnischen Jagdeinheiten bei der Nato-Übung Nordic Response teil. Bild: Anders Wiklund/TT/TT News Agency/AP/dpa

Wegen einer Aufnahme mit ihrer Drohne wurde einer Schweizerin in Skandinavien verhaftet. Zusammen mit einer Deutschen soll sie unerlaubt ein Video von der Nato-Übung Nordic Response gedreht haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Schweizerin wurde in Finnland verhaftet, weil sie mit ihrer Drohne ein Video von einer Nato-Übung angefertigt hat.

Diese Aufnahmen waren nicht zulässig, weil darauf Militärpersonal und militärisch Ausrüstung zu sehen waren.

Diese Bilder zogen eine hohe Geldstrafe nach sich. Mehr anzeigen

Dieser Drohnenflug war ein teurer Spass: Eine Schweizerin hat zusammen mit einer Deutschen in einer Sperrzone Videoaufnahmen der Militärübung Nordic Response in Skandinavien angefertigt, wie norwegische Medien berichten. Auf Anforderung der norwegischen Polizei wurde sie demnach in Finnland festgenommen.

Hohe Geldstrafe für Schweizerin

Bei den polizeilichen Ermittlungen kam heraus, dass von den beiden Frauen Militärpersonal und militärische Ausrüstung der Nato-Übung gefilmt wurden, was streng verboten ist, wie es in einer Medienmitteilung der norwegischen Polizei heisst.

Diese Bilder zogen eine hohe Geldstrafe nach sich: Laut der norwegischen Nachrichtenagentur NTB muss die Schweizerin 12‘000 norwegische Kronen bezahlen, umgerechnet rund 1000 Franken.