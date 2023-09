Gletscherspalte 04.09.2023

Glück im Unglück für einen Sherpa am Mount Everest: Der Mann ist 60 Meter tief in eine enge Gletscherspalte gefallen, konnte jedoch mit vereinten Kräften gerettet werden.

Der Mann konnte gerettet werden.

Der Sherpa hatte doppelt Glück: Zum einen hat der Mann am Mount Everest einen 60-Meter-Sturz überlebt – und zum anderen ist er aus der äusserst engen Gletscherspalte auch wieder befreit worden. Der Sherpa war auf dem Weg von einem in das nächste Camp, als er in die Spalte fiel, die von Schnee verdeckt war.

«Es ist ein Wunder, dass er den Sturz in so eine Spalte überlebt hat», schreibt ein Bergsteiger, der die Rettungsaktion im Juni gefilmt hat. «Zum Glück haben es unsere schnelle Reaktion und unser Teamwork möglich gemacht, ihn heil herauszuholen.» Das Unglück ist in einer Höhe von 6100 Metern zwischen Camp 1 und Camp 2 passiert, heisst es weiter.