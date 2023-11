Sie wollte 105 Kinder, nun ist eine 22-fache Mutter alleinerziehend

Kristina Ozturk ist gerade mal 26 und hat bereits 22 Kinder, die meisten in einem sehr ähnlichen Alter. Damit soll aber noch längst nicht Schluss sein. Instagram/batumi_mama

Kinderreich, aber richtig: Die 26-jährige Russin Kristina Ozturk ist 22-fache Mutter – und will noch mehr Kinder. Dass ihr Mann derzeit im Gefängnis sitzt, soll der Familienplanung keinen Abbruch tun.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die in Moskau geborene Kristina Ozturk ist 26 und mit einem türkischen Millionär verheiratet: Das Paar hat 22 biologische Kinder.

Weil ihr Mann im Gefängnis sitzt, ist Kristina zur Zeit «alleinerziehend» – freilich mit der Unterstützung zahlreicher Kindermädchen.

Die Familienplanung haben die Ozturks noch nicht abgeschlossen: 105 Kinder sollen es einmal sein. Mehr anzeigen

Sie ist gerade mal 26 Jahre alt und schon 22-fache Mutter. Doch genug hat Kristina Ozturk noch lange nicht. Zusammen mit ihrem Mann Galip Ozturk will sie eines Tages 105 Kinder haben. Dies, obwohl sie momentan «alleinerziehend» ist. Der Millionärsgatte steht des Öfteren mit dem Gesetz in Konflikt und ist laut Medienberichten derzeit inhaftiert.

Doch selbst mit ihrem Mann auf freien Fuss: Wer im Biologieunterricht aufgepasst hat, weiss, dass es für die gebürtige Russin schwierig werden könnte, dieses Ziel zu erreichen. Und auch das sie bereits 22 Kinder hat, zumal fast alle im Alter von zwei oder drei Jahren, nimmt Wunder.

Die Erklärung: Die Ozturks haben für umgerechnet 157’000 Franken Dutzende Leihmütter engagiert, die ihre biologischen Kinder zwischen 2020 und 2021 zur Welt gebracht haben. Aus einer früheren Beziehung hat Kristina eine achtjährige Tochter, die sie selbst zur Welt gebracht hat.

Sie wende unglaublich viel Energie für ihre Familie auf, berichtet Kristina Ozturk ihren 240’000 Follower regelmässig auf Instagram. Sie alle leben in der georgischen Schwarzmeerstadt Batumi in einem grossen Herrenhaus – zusammen mit bis zu 16 Kindermädchen, die Tag und Nacht arbeiten und sich um die Kinder kümmern und zusammen umgerechnet 75’000 Franken pro Jahr verdienen.

Auch wenn ihr Ehemann im Gefängnis sitzt: Von ihrem Traum einer Hundertschaft an eigenen Kindern will Kristina – dank Leihmutterschaft – nicht lassen. Zumal sie von sich behauptet, eine zupackende Mutter zu sein: «Ich bin die ganze Zeit mit den Kindern zusammen und mache all die Dinge, die Mütter normalerweise tun.»