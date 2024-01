Singapore-Boeing scheitert zweimal mit der Landung in Zürich

Eine Boeing der Fluggesellschaft Singapore Airline konnte am Montag wegen starker Winde nicht in Zürich landen und musste nach Basel ausweichen. (Symbolbild) Keystone

Grosse Probleme beim Anflug: Nach zwei erfolglosen Landeversuchen in Zürich musste eine Boeing 777-300 der Singapore Airlines nach Basel ausweichen. Die Passagiere kamen mit dem Schrecken davon.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim Anflug auf den Flughafen Zürich-Kloten hatte eine Passagiermaschine der Singapore Airlines Probleme.

Zwei Landeversuche scheiterten, der Flug musste daraufhin umgeleitet werden, um einen Crash zu vermeiden.

Die Maschine mit 248 Passagieren an Bord landete schliesslich sicher in Basel. Mehr anzeigen

Statt am Flughafen Zürich kamen sie in Basel an: Die Passagiere des Fluges SQ346 von Singapore Airlines erlebten am Montag eine turbulente Ankunft in der Schweiz. Zweimal scheiterte die Crew der Boeing 777-300ER mit der Landung in Zürich, berichtet «Blick».

Die Piloten hätten den ersten Landeversuch demnach noch in der Luft abgebrochen. Beim zweiten Versuch hätte die Boeing zwar bereits Bodenkontakt gehabt, musste aber durchstarten. Der Flug wurde daraufhin zum EuroAirport Basel umgeleitet.

Die Airline hat den Zwischenfall gegenüber «Blick» bestätigt und gab als Grund für die Probleme die Wetterverhältnisse an. In Zürich seien am Montag gefährlich Scherwinde aufgetreten.

Diese heftigen Winde treten nur auf einem kleinen Gebiet auf und sind für Flugzeuge beim Landen hochgefährlich. Um bei geringer Geschwindigkeit stabil zu bleiben, werden zusätzlich Klappen ausgefahren: Durch Schwerwinde könne der Druck auf die Tragflächen so gross werden, dass das Flugzeug abstürzt.

Ungewöhnlich an dem Vorfall: Offenbar hatte nur die Maschine aus Singapur am Montag Probleme mit den Windverhältnissen in Zürich-Kloten. Diese habe Elena Stern, Mediensprecherin des Flughafens, gegenüber «Blick» bestätigt.