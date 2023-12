Der Snowboarder prallte im Skigebiet Flims Laax Falera in die roten Schutzmatten an einer Schneelanze und zog sich tödliche Verletzungen zu. Keystone

Ein Snowboardfahrer ist am Dienstag im Bündner Skigebiet Flims Laax Falera in die Schutzmatte an einer Schneelanze gekracht. Er verstarb Stunden später im Kantonsspital in Chur.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Dienstag ist im Skigebiet Flims Laax Falera ein Snowboarder mit einer Schutzmatte kollidiert.

Der Mann verstarb laut Polizeiangaben aufgrund seiner schweren Verletzungen. Mehr anzeigen

Ein Snowboarder war am Dienstag nach 10.45 Uhr im Skigebiet Flims Laax Falera auf einer blauen Skipiste zur Station Curnius unterwegs. Wie die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch mitteilte, prallte der Mann nach einer kleinen Kuppe gegen eine gepolsterte Schneelanze am Pistenrand.

Drittpersonen alarmierten den Pistenrettungsdienst und leisteten erste Hilfe. Ein Rega-Helikopter flog den Verletzten ins Kantonsspital nach Chur. Dort verstarb der Mann am Nachmittag.

Die formelle Identifikation des Verunglückten ist laut der Medienstelle der Kantonspolizei Graubünden noch in Gange.

SDA, red.