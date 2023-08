Ein 64-jähriger Segler war drei Tage lang auf einer Insel in den Bahamas gestrandet. Bild: Keystone/AP/U.S. Coast Guard

Die US-Küstenwache hat ein Foto mit einem «SOS»-Schriftzug veröffentlicht, der bei der Rettung eines gestrandeten Mannes von einer Bahamas-Insel geholfen hat.

Nach drei Tagen auf einer Insel in den Bahamas ist ein gestrandeter Mann von der US-Küstenwache gerettet worden. Die Küstenwache veröffentlichte am Dienstag Luftaufnahmen, auf denen zu sehen war, dass die Buchstaben «SOS» in den Sand am Strand der Insel Cay Sal geschrieben worden waren. Der 64-jährige Mann sei am Freitag in gutem gesundheitlichen Zustand von einem Kutter gerettet worden. Die Küstenwache war den Angaben zufolge auf Lichtsignale aufmerksam geworden, die in der Nähe eines havarierten Segelschiffs abgefeuert worden waren.

Besatzungsmitglieder eines Flugzeugs der Küstenwache warfen Essen, Wasser und ein Radio für die Kommunikation mit dem Mann ab. Angaben zur Identität des 64-Jährigen machte die Küstenwache nicht.

Der Fall zeige, dass es wichtig sei, Sicherheitsausrüstung an Bord eines Schiffs zu haben, teilte Dev Craig von der Küstenwache mit. «Wäre das Lichtsignal nicht gesehen worden, hätte der Fall womöglich keinen erfolgreichen Ausgang gehabt.»

SDA