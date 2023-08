Sterbliche Überreste einer 68-Jährigen am Monte Generoso gefunden

Der Zug, der von Capolago aus auf den Gipfel des Monte Generoso fährt. Am Bahnhof des Ortes wurde am 13. Juni 2022 eine Frau zuletzt gesehen, deren sterbliche Überreste nun aufgetaucht sind. Keystone

Eine 68-jährige Frau wurde zuletzt im Juni 2022 am Bahnhof von Capolago TI gesehen. Nun wurden ihre sterblichen Überreste am Fuss des Monte Generoso gefunden. Die Todesursache konnte nicht ermittelt werden.

Zuletzt wurde die Frau am Bahnhof von Capolago gesehen. Von dort fährt die Monte-Generoso-Bahn bis zum Gipfel des gleichnamigen, 1701 Meter hohen schweizerisch-italienischen Grenzberg am Südrand der Alpen.

Die sterblichen Überreste der 68-Jährigen mit Wohnsitz in Lausanne, die am 13. Juni 2022 verschwunden war, wurden in einem Wasser-Auffangbecken an der Autobahn A2 gefunden.

Die Kantonspolizei liess den Fund identifizieren und ermittlungstechnisch untersuchen. Die Todesursache konnte nicht festgestellt werden.