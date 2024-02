Musiker Don Henley sagte vor Gericht in New York aus. Bild: Keystone

In New York hat der Prozess wegen des mutmasslichen Diebstahls von rund hundert handschriftlichen Seiten mit Songtexten und Noten der US-Rockband Eagles begonnen. Zu Beginn des Verfahrens sagte Eagles-Frontmann Don Henley, er sei Opfer von «Erpressung» geworden.

In dem Prozess sind die drei als Sammler tätige Männer angeklagt. Nach Angaben der Staatsanwalt hatte ein Biograf der Band die handschriftlichen Dokumente zum Eagles-Album «Hotel California» Ende der 1970er Jahre ausgehändigt bekommen. Er habe sie aber nicht mehr zurückgegeben, sondern im Jahr 2005 an einen der Sammler verkauft. Dieser soll sie dann an die beiden anderen Sammler weiterverkauft haben. Die drei Männer gaben an, die Notizen rechtmässig erworben zu haben.

Henley, der sich mit den Eagles derzeit auf einer Abschiedstournee befindet, erklärte, der Inhalt der Notizbücher sei das Ergebnis der Arbeit der Band gewesen. In ihnen befänden sich «einige der Dummheiten», die die Bandmitglieder aufgeschrieben hätten, bevor sie die endgültigen Versionen von Hits wie «Hotel California» fertiggestellt hätten.

Die Notizen seien nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen. Der Biograf, der sie sich aneignete, habe einen Diebstahl begangen. Die Verteidiger der Angeklagten verweisen indes darauf, dass besagter Biograf im derzeitigen Verfahren nicht vor Gericht steht.

Eigene Notizen gekauft

Eagles-Sänger Henley entdeckte nach eigenen Angaben im Jahr 2012 im Internet mehrere Seiten seiner Notizen – und kaufte sie für 8500 Dollar. Es sei die «zweckmässigste, praktischste» Art gewesen, sich die Texte wieder anzueignen, sagte Henley. Er habe «sein Eigentum wiedergekauft». Später tauchten auf Auktionen 13 weitere von Hand beschriftete Seiten zum Eagles-Welthit «Hotel California» auf.

«Ich bin bereits einmal erpresst worden», sagte Sänger Henley. Das Verfahren, das er selbst im Jahr 2016 mit einer Anzeige ins Rollen gebracht hatte, soll sich über mehrere Tage erstrecken.

SDA