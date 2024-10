Am Coogee Beach nahe Sydney sind teerartige Kugeln angeschwemmt worden. (16. Oktober 2024) Bild: Keystone/EPA/Steven Markham

An einem beliebten Strand in einem Vorort Sydneys sind hunderte geheimnisvolle, teerartige Kugeln angeschwemmt worden.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen An einem beliebten Strand in einem Vorort Sydneys sind hunderte geheimnisvolle, teerartige Kugeln angeschwemmt worden.

Der Coogee-Strand wurde bis auf Weiteres geschlossen.

An dem beliebten Strand waren hunderte kleine Bälle zu sehen.

Die Behörden sind ratlos, um was es sich handeln könnte. Mehr anzeigen

«Coogee Beach ist bis auf Weiteres geschlossen», erklärte der örtliche Bürgermeister Dylan Parker auf den Onlineplattformen. Die «mysteriösen, schwarzen, kugelförmigen Trümmer» seien zunächst am Dienstagnachmittag aufgetaucht – und hinterliessen die Behörden ratlos, um was es sich handeln könnte und woher die Kugeln kamen. An dem beliebten Strand waren hunderte kleine Bälle zu sehen. Statt Besuchern wanderten nur einige Möwen umher, pickten und begutachteten den Strand.

«Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht bekannt, um welches Material es sich handelt, aber es könnte sich um Teerkugeln handeln, die sich bilden, wenn Öl mit Schmutz und Wasser in Berührung kommt, typischerweise als Folge von Ölverschmutzungen oder Einsickerungen», gab Parker an.

Behörden untersuchen am Coogee Beach die «mysteriösen Kugeln», die zur vorübergehenden Schliessung des Strandes geführt haben. Bild: Keystone/EPA/Steven Markham

Trotz einer nächtlichen Reinigungsaktion blieb der Strand am Mittwoch abgesperrt. Andere Strände in der Nähe waren unter Beobachtung, blieben aber geöffnet. «Strandbesucher werden gebeten, den Coogee Beach bis auf weiteres zu meiden und das Material nicht zu berühren, solange die Aufräumarbeiten und Untersuchungen andauern», erklärte Parker.

SDA