Student hat eine Kugel im Kopf und merkt es tagelang nicht

Mateus Facio überlebte tagelang mit einer Kugel im Kopf, von der er gar nichts wusste. Mateusfacio/Instagram

Ein Student aus Brasilien verspürte bei einer Silvesterparty einen dumpfen Schlag. Er feierte einfach weiter – und bemerkte erst vier Tage später, dass er eine Kugel im Hinterkopf hat. Nach einer Not-OP geht es ihm wieder gut.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 21-jähriger Student aus Brasilien wurde bei einer Silvesterparty von einer Kugel aus einer Pistole getroffen.

Der junge Mann bemerkte tagelang nicht, dass er eine Kugel im Kopf hatte.

Ärzte entfernten das Projektil in einer Not-OP und bescheinigten dem Mann, enormes Glück gehabt zu haben. Mehr anzeigen

Dass da eine 9-Millimeter-Patrone in seinem Schädel steckte, das hat er einfach nicht bemerkt: In Brasilien hat ein Student mit einer Kugel im Kopf offenbar mehrere Tage überlebt. Der junge Mann, so berichtet die «Bild», habe gar nicht gewusst, dass er von einer Pistolenkugel getroffen wurde.

Bei einer Silvesterparty in Rio de Janeiro sei der 21-jährige Mateus Facio «von etwas Hartem» am Kopf getroffen worden. Er habe sich nichts dabei gedacht und einfach weiter gefeiert. Erst bei der Rückfahrt in seinen Heimatort habe Facio bemerkt, dass etwas nicht stimmt: Er habe Krämpfe gehabt, sein rechter Arm sei taub geworden.

Im Spital bekam er dann eine unerwartete Diagnose: Bei einer Computertomografie entdeckten die Ärzte einen Fremdkörper in seinem Kopf, eine Kugel aus einer 9-Millimeter-Pistole. unter welchen Umständen Facio getroffen wurde, ist unklar. Die brasilianische Polizei führt ballistische Untersuchungen durch und ermittelt.

«Wäre die Kugel nur ein paar Millimeter weiter eingedrungen, hätte die gesamte Körperhälfte gelähmt sein können», wird ein Chirurg zitiert. Das Projektil wurde bei einer Not-OP entfernt. Laut Ärzten könne Facio «in 20 bis 30 Tagen wieder sein gewohntes Leben führen». Das will Mateus Facio nun komplett umkrempeln und Medizin studieren.