Student pendelt mit dem Flieger zur Uni – um Miete zu sparen

Ein kanadischer Kunststudent aus Calgary kann sich keine Wohnung im teuren Vancouver leisten – also fliegt er zu den Vorlesungen jeweils ein.

Ein in der kanadischen Stadt lebender Student reist zu den Vorlesungen eigenen Angaben zufolge immer mit dem Flugzeug an – ihm sei die Miete in Vancouver einfach zu hoch. «Superpendeln» nennt das der Kunststudent Tim Chen in einem Beitrag in einem Internetforum. Daraufhin wurde er vom Fernsehsender «CTV News» porträtiert.

Demnach ist Chen bereits in seinem letzten Studienjahr und hatte auch vorübergehend eine Wohnung in Vancouver. Den Mietvertrag habe er gekündigt, weil er im Herbst in die Ferien reiste. Nach seiner Rückkehr sei er von der Teuerung schockiert gewesen: «Als ich mir die Mieten angesehen habe, dachte ich: oh Mann.» Rund 2500 Kanadische Dollar Miete pro Monat (rund 1630 Franken) hätte er für eine neue Wohnung bezahlen müssen. «Ich hatte nicht das Gefühl, dass sich das lohnt.»

So fand er eine billigere Lösung: Von Calgary, wo sein Elternhaus liegt, koste ein Hin- und Rückflug rund 150 Kanadische Dollar. Derzeit müsse er nur an zwei Tagen in der Woche an der Uni präsent sein. So komme er insgesamt auf knapp 1200 Kanadische Dollar im Monat fürs «Superpendeln» – und damit weniger als die Hälfte dessen, was an Miete fällig wäre.

Drei Stunden im Flugzeug pro Uni-Tag

«Nach dem Unterricht gehe ich zum Bus und fahre zurück zum Flughafen«, so Chen über seinen Tagesablauf. Daran etwas ändern wolle er vorläufig nicht. Etwa anderthalb Stunden dauert ein Flug von Calgary nach Vancouver. Pro Uni-Tag verbringt der Student entsprechend rund drei Stunden an Bord eines Fliegers.

Gemäss «CTV News» sind die Mieten in Vancouver am höchsten in Kanada. Nur 0,9 Prozent betrage der Leerstand. Das Parlament reagierte auf diese Situation und verabschiedete vergangenes Jahr ein Gesetz, das Ausländern den Kauf von Wohnimmobilien für zwei Jahre weitgehend untersagt.