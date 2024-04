Das Unglück hat sich im Tiroler Teil der Ötztaler Alpen ereignet. (Symbolbild) Bild: Imago

Nach einem Lawinenabgang am Donnerstagvormittag in Österreich suchen Retter nach mehreren Verschütteten. Eine Person haben sie tot geborgen, zwei lebend. Weitere sollen sich noch in den Schneemassen befinden.

In den Ötztaler Alpen im österreichischen Bundesland Tirol ist am Donnerstagvormittag ein grosses Schneebrett abgegangen. Die Retter*innen haben bislang eine Person tot aus den Schneemassen geborgen. Zwei weitere Menschen konnten die Einsatzkräfte lebend befreien. Weitere sollen noch verschüttet sein.

Die grosse Zahl von 18 Verschütteten hat sich nicht bestätigt. Obschon noch nicht klar ist, wie viele Menschen die Lawine erfasst hat, sind es laut dem Fachportal «Alpin.de» deutlich weniger. Ein grosser Teil derjenigen, die sich zum Zeitpunkt des Abgangs im Gebiet befunden haben, seien nicht mitgerissen worden.

Die Lawine soll sich spontan, das heisst, ohne Zutun von Menschen, gelöst haben, zitiert ORF ein Mitglied der Bergrettung. Das Schneebrett hat laut österreichischen Medienberichten enorme Ausmasse. Laut ORF ist es auf einer Breite von 80 Metern angerissen und 180 Meter lang.

Keine hohe Lawinengefahr an diesem Tag

Die Bergungsarbeiten seien angesichts der extremen Lawinengefahr in der Region auch für die Helfer sehr riskant, teilte ein Sprecher der Polizei in Innsbruck mit.

Die Suchaktion musste zwischenzeitlich unterbrochen werden, weil erst weitere Lawinen gesprengt werden mussten. Es käme aktuell auch seitlich neben der Unfallstelle zu weiteren Abgängen, meldet die Polizei.

Zu dem Lawinenabgang war es auf der Route zur auf 2501 Metern Seehöhe gelegenen Martin-Busch-Hütte in den Ötztaler Alpen gekommen. In den vergangenen Tagen hatte es in den Bergen Tirols viel Neuschnee gegeben.

Am Donnerstag herrschte auf Tirols Bergen die relativ niedrige Lawinenwarnstufe zwei auf der fünfteiligen Skala. Damit wurde die Lawinengefahr als «mässig» beurteilt. Dennoch warnten die Experten vor spontanen Locker- und Gleitschneelawinen. Gerade bei warmem Wetter steigt die Gefahr von Nasschneerutschen im Tagesverlauf an. Ob es sich beim Schneebrett aber um eine trockene oder eine nasse Lawine gehandelt hat, ist aktuell nicht klar.