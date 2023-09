Swiss-Flugzeug gerät in Vogelschwarm und muss Start abbrechen

Eine Boeing 777-300ER der Swiss. KEYSTONE/NICK SOLAND (Archivbild)

Eine Boeing 777 der Swiss musste am Freitag den Start in Chicago abbrechen, nachdem sie in einen Vogelschwarm geraten war. Der Jet wird derzeit eingehend untersucht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen: Ein Flugzeug der Swiss musste am Freitag den Start in Chicago abbrechen.

Der Jet geriet in einen Vogelschwarm.

Nachdem die Feuerwehr die Bremsen gekühlt hatte, wurde das Flugzeug ans Gate zurückgezogen. Aktuell werde es eingehend untersucht. Mehr anzeigen

Ein Flugzeug der Swiss ist am Freitag beim Start in Chicago, USA, in einen Vogelschwarm geraten. Der Flug wurde daraufhin abgebrochen. Beim Vorfall überhitzten die Bremsen, und die Flughafenfeuerwehr musste die Maschine kühlen. Personen kamen keine zu Schaden.

Die Boeing 777-300ER sei auf dem Weg nach Zürich gewesen, schrieb die Swiss auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Samstag. Nachdem die Feuerwehr die Bremsen gekühlt hatte, wurde das Flugzeug ans Gate zurückgezogen. Aktuell werde es eingehend untersucht.

Für die 316 Passagiere und 15 Besatzungsmitglieder der Maschine wurden Unterkünfte organisiert, wie die Swiss weiter schrieb. Das Unternehmen hoffte am Samstag, alle Fluggäste bald nach Zürich bringen zu können.

mafr, sda