Kairouan ist eine der berühmtesten Städte der alten arabischen Welt. IMAGO/Pond5 Images

In der uralten tunesischen Weltkulturerbestadt Kairouan sind beim Einsturz der Stadtmauer drei Menschen ums Leben gekommen, zwei weitere wurden verletzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim Einsturz einer historischen Stadtmauer in der tunesischen Stadt Kairouan sind am Samstag drei Menschen getötet worden.

Zwei weitere Arbeiter wurden verletzt, als ein 30 Meter langes Stück der sechs Meter hohen Mauer im Bereich des Stadttors Bab Dschalladin einstürzte, wie die Zivilschutzbehörde mitteilte.

Die im Jahr 670 gegründete Stadt Kairouan zählt zu den heiligen Städten des Islam. Mehr anzeigen

Beim Einsturz einer historischen Stadtmauer in der tunesischen Stadt Kairouan sind am Samstag drei Menschen getötet worden. Behördenangaben zufolge nahmen die drei Handwerker zum Zeitpunkt des Unglücks Reparaturarbeiten an dem Bauwerk vor.

Zwei weitere Arbeiter wurden verletzt, als ein 30 Meter langes Stück der sechs Meter hohen Mauer im Bereich des Stadttors Bab Dschalladin einstürzte, wie die Zivilschutzbehörde mitteilte.

An der drei Kilometer langen Mauer, die die Altstadt umgibt, seien Restaurierungsarbeiten vorgenommen worden, sagte Behördensprecher Moez Tria der Nachrichtenagentur AFP. Das Unglück sei womöglich auf starke Regenfälle in den vergangenen Tagen zurückzuführen. Die genaue Ursache werde untersucht.

Die im Jahr 670 gegründete Stadt Kairouan zählt zu den heiligen Städten des Islam. Sie wurde 1988 zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt und gehört zu den bedeutendsten Touristenattraktionen Tunesiens.

sda/toko