Tourist probiert exotische Frucht und leidet nun an Verbrennungen

Dieser Biss ging nach hinten los: Ein Tourist probierte in Mexiko eine exotische Frucht und verätzte sich das Gesicht. Was er nicht wusste: Cashewäpfel enthalten einen toxischen Säuremix.

Es gibt im Englischen das schöne Sprichwort: «An apple a day keeps the doctor away». Dass die Lebensweisheit nicht für alle Äpfel gilt, hat ein britischer Tourist in Mexiko schmerzhaft am eigenen Leib erfahren: Thomas Watson biss beherzt in einen Cashewapfel und erlitt dabei in seinem Gesicht Verbrennungen dritten Grades.

Darum sind Cashewkerne keine Nüsse Bei uns sind vor allem die Cashewkerne bekannt: Fälschlicherweise oftmals als Nüsse bezeichnet, sind sie die Kerne einer Steinfrucht.

Die Cashewfrucht, ein nierenartiger Fortsatz, aus dem die Kerne gewonnen werden, enthält ein toxisches Öl (das Thomas Watson zum Verhängnis wurde). Es besteht aus Anacardsäure und Cardol.

Der Cashewapfel hingegen ist der verdickte Fruchtstil der Cashewfrucht. Dessen Fruchtfleisch ist vitaminreich und geschmacksintensiv. Es wird in tropischen Ländern zu Getränken, Konfitüre oder Milchersatz verarbeitet. Mehr anzeigen

«Es ist immer gut, einheimische Lebensmittel zu essen, aber ich denke, es ist auch gut, ein wenig über sie zu wissen», sagte er nach seinem extrem schmerzhaften Probebissen. Die Erkenntnis kam freilich zu spät.

Das Fleisch des Fruchtstiels (gelb) ist geschmacksintensiv und vitaminreich: Die eigentliche Cashew-Frucht hängt daran wie ein Fortsatz und enthält neben dem Kern auch ein toxisches Öl. IMAGO/Pond5 Images

Verätzungen im Mund und im Gesicht

«Der Cashewapfel fühlte sich an wie eine Passionsfrucht», erinnert sich Watson. Also biss er beherzt in die Frucht, die sofort explodierte. Es waren Schmerzen auf den ersten Biss, «wie Feuer, ich konnte spüren, wie die Flammen in meinem Mund wüteten».

Statt einer Geschmacksexplosion spürte Watson unmittelbar unsägliche Schmerzen – verursacht vom Fruchtsaft. Er erlitt Verbrennungen und Verätzungen, um seinen Mund herum bildete sich bis zum nächsten Morgen eine Schorfschicht. «Ich hatte schon Befürchtungen, dass sich meine Lippen aufgelöst hatten», erinnert sich Watson. Seine Haut habe sich tagelang angefühlt wie Backpapier.

Gefährliches Halbwissen

Das Problem: Watson wusste zu wenig über die Frucht, die er probiert. Nur, dass daraus die auch bei uns bekannten Cashewkerne gewonnen werden. Ausserdem hatte er gehört, dass das Fruchtfleisch essbar sein soll.

Das stimmt auch: Allerdings ist nur ein Teil der Frucht geniessbar, und der sollte auch voll ausgereift sein. Bei unreifen Früchten enthält vor allem der Teil, in dem sich die Cashewkerne befinden, einen ätzenden Mix aus Anacardsäure und Cardol. Selbst Plantagenarbeiter, die bei der Cashewernte ihre Hände mit Handschuhen oder einer festen Lehmschicht schützen, erleiden immer wieder Verätzungen.