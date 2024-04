Bereits im Jahr 2008 wurde die vergoldete Taschenuhr eines Titanic-Reisenden in England versteigert. Archivbild. Keystone

Die goldene Taschenuhr eines «Titanic»-Passagiers hat bei einer Auktion in Grossbritannien am Samstag einen Rekordwert erzielt. Das Stück, das einst dem Millionär John Jacob Astor gehörte, wurde am Samstag für 1,175 Millionen Pfund (etwa 1,35 Millionen Franken) versteigert, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Höchstbietender war demnach ein Privatsammler aus den USA.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das englische Auktionshause Henry Aldridge & Son hat die goldene Taschenuhr eines «Titanic»-Passagiers versteigert.

Der Höchstbietende, ein Privatsammler aus den USA, zahlte knapp 1,4 Millionen Franken für das wertvolle Stück.

Die Uhr ist das wertvollste je versteigerte «Titanic»-Andenken. Mehr anzeigen

Die Uhr ist damit nach Angaben des in der englischen Grafschaft Wiltshire ansässigen Auktionshauses Henry Aldridge & Son das wertvollste je versteigerte «Titanic»-Andenken. Bislang trug diesen Titel eine Geige, die während des Untergangs gespielt wurde und 2013 im selben Auktionshaus für 1,1 Millionen Pfund den Besitzer wechselte.

Auktionator Andrew Aldridge bezeichnete die Preise, die für «Titanic»-Andenken erzielt wurden, als «absolut unglaublich», wie er PA sagte. Sie spiegelten nicht nur die Bedeutung der Gegenstände selbst, sondern auch eine anhaltende Faszination mit dem 1912 untergegangen Schiff wider.

Astor, der als reichster Passagier an Bord galt, wurde zuletzt beim Rauchen einer Zigarette gesehen, als das Schiff im Nordatlantik nach der Kollision mit einem Eisberg zu sinken begann. Zuvor hatte er noch seiner Frau Madeleine auf ein Rettungsboot geholfen. Sie überlebte. Sein toter Körper wurde später samt Taschenuhr aus dem Wasser geborgen.

SDA