Bei den in den Zusammenstoss verwickelten Kampfflugzeugen handelt es sich um Maschinen des hier abgebildeten Typs Rafale.

Bei dem Zusammenstoss zweier Kampfflugzeuge im Nordosten Frankreichs sind zwei Piloten ums Leben gekommen.

SDA

Dies bestätigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Mittwochabend im Onlinedienst X, ehemals Twitter. «Mit Trauer haben wir vom Tod von Hauptmann Sébastien Mabire und Leutnant Matthis Laurens erfahren, die bei einem Flugunfall während eines Trainingseinsatzes mit einer Rafale ums Leben kamen», so Macron. Die Nation teile den Schmerz ihrer Familien über den Verlust der beiden Piloten, fügte er hinzu.

Nach den beiden Männern war nach dem Zusammenstoss gesucht worden. Ein dritter Pilot, der in einem anderen Flugzeug sass, habe den Schleudersitz aktiviert und sich retten können, wie ein Sprecher der französischen Luftwaffe sagte. Die zwei Maschinen vom Typ Rafale vom Luftwaffenstützpunkts Saint-Dizier waren am Mittwoch in der Luft zusammengestossen. Nach Angaben der Behörden der Präfektur Meurthe-et-Moselle ereignete sich der Zusammenstoss im Landkreis Colombey-les-Belles südwestlich der Stadt Nancy. Zur Ursache des Unglücks machten die Behörden bisher keine Angaben.

SDA