Vier gebrauchte Whirlpools aus der Schweiz schmuggelten zwei Ungarn über die Grenze – mit offener Ladefläche. Zoll

Mit mehreren Whirlpools auf der Ladefläche überquerten zwei Ungarn vergangene Woche die Schweizer Grenze nach Deutschland. Der Warenschmuggel wurde schnell gestoppt.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vergangene Woche versuchten zwei Männer aus Ungarn, Whirlpools von der Schweiz nach Deutschland zu schmuggeln.

Der Schmuggel floh jedoch ziemlich schnell auf.

Die Whirlpool wurden gut sichtbar auf offener Ladefläche transportiert. Mehr anzeigen

Zöllner einer Kontrolleinheit in Lindau (D) erwischten vergangene Woche auf der Autobahn 96 in Höhe des Parkplatzes Humbrechts zwei Männer aus Ungarn dabei, wie sie vier gebrauchte Whirlpools aus der Schweiz schmuggeln wollten. Das teilt der Zoll am Montag mit.

Auf die geladenen Whirlpools angesprochen, gaben die Männer (33 und 34 Jahre alt) an, diese in Ulm (D) gekauft zu haben. Danach fuhren sie nach Österreich weiter, um einen Bekannten zu besuchen. Rechnungen oder andere Kaufnachweise konnten sie nicht vorlegen.

Weil die Geschichte den Beamten wenig glaubhaft erschien, durchsuchten sie das Fahrzeug und fanden schliesslich Kaufbelege über die Whirlpools, ausgestellt in der Schweiz. Der Schmuggel flog auf.

Die Zöllner leiteten daraufhin Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung gegen die Männer ein und erhoben 1400 Euro Einfuhrabgaben nach. Die weiteren Ermittlungen führt die Strafsachenstelle des Hauptzollamts Ulm.