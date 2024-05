Eine Frau und ein Kind wurden am Berliner Hauptbahnhof von einem einfahrenden ICE erfasst. IMAGO/Schöning (Symbolbild)

Am Hauptbahnhof Berlin hat sich ein schweres Unglück ereignet. Eine Frau und in Kind wurden von einem ICE erfasst. Die Frau starb, das Kind wurde schwer verletzt.

SDA

Am Berliner Hauptbahnhof wurden eine Frau und ein Kind von einem ICE erfasst.

Die Frau starb, das Kind wurde schwer verletzt. Der Hintergrund war bislang noch unklar. Mehr anzeigen

Eine Frau ist am Mittwochabend am Berliner Hauptbahnhof von einem ICE erfasst worden und ums Leben gekommen, ein Kind wurde schwer verletzt. Das teilte eine Sprecherin der Bundespolizei mit.

Die Frau und das Kind seien nach bisherigen Erkenntnissen unter einen einfahrenden ICE geraten. Der Hintergrund war bislang noch unklar.

Ein Rettungshelikopter steht vor dem Hauptbahnhof Berlin. KEYSTONE/DPA/Thomas Frey

Die Berliner Feuerwehr sprach bei der Plattform X von einem tragischen Unglück am Hauptbahnhof. «Seit 18:30 sind wir mit einem Grossaufgebot an Einsatzkräften vor Ort.» Eine Sprecherin der Bundespolizei verwies für weitere Angaben an die Berliner Polizei.

Tragisches Unglück am #Hauptbahnhof. Seit 18:30 sind wir mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Eine Person wurde vom Zug erfasst u. verstarb an der Einsatzstelle. Eine weitere Person wurde lebensgefährlich verletzt.Weitere Personen werden von uns betreut. Update folgt — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 22, 2024

Mehr in Kürze.

