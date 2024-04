Ein Lottoschein für den Jackpot der Lotterie Mega Millions von rund 1,3 Milliarden Dollar. Symbolbild: John G. Mabanglo/EPA/dpa

Lottospieler in den USA haben am Samstagabend (Ortszeit) die Chance auf einen Gewinn in Höhe von schätzungsweise 1,3 Milliarden Dollar. Nach mehr als drei Monaten ohne Gewinner ist der Jackpot der Lotterie Powerball auf diese gigantische Summe angewachsen.

dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In den USA liegen rund 1,3 Milliarden Dollar im Jackpot der Lotterie Powerball.

Es handelt sich um den achtgrössten Jackpot in der US-Geschichte.

Zuletzt wurde der Jackpot am Neujahrstag geknackt. Mehr anzeigen

Bei 40 aufeinanderfolgenden Ziehungen tippte kein Spieler die sechs Richtigen, nachdem der Jackpot zuletzt am Neujahrstag geknackt worden war.

Es handelt sich um den achtgrössten Jackpot in der US-Geschichte. Der gewaltige Jackpot ist auf die geringe Gewinnchance von 1:292,2 Millionen bei Powerball zurückzuführen. Die Gesamtsumme wird an einen möglichen Einzelgewinner ausgezahlt, der sich für eine Ratenzahlung über 30 Jahre hinweg entscheidet. Wer wie die meisten Gewinner eine Einmalzahlung bevorzugt, bekäme bei der Ziehung am Mittwoch schätzungsweise 608,9 Millionen Euro. Powerball wird in 45 US-Staaten sowie im Hauptstadtbezirk Washington, in Puerto Rico und auf den Amerikanischen Jungferninseln gespielt.

