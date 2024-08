Vater entdeckt Skorpion im Reisegepäck

Beim Öffnen seines Reisekoffers entdeckte ein Mann aus Dülmen (D) den ungebetenen Gast. Symbolbild: IMAGO/Steffen Schellhorn

Schreckmoment für einen Ferienrückkehrer aus Dülmen (D): Beim Ausräumen seines Koffers findet der Mann zwischen seinen Kleidern einen Skorpion.

tpfi Philipp Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Familienvater aus Dülmen (D) hat in seinem Reisegepäck einen blinden Passagier entdeckt.

Im Koffer befand sich ein Skorpion.

Offenbar war das Tier unbemerkt vor der Rückreise aus der Türkei nach Deutschland in den Koffer gekrabbelt. Mehr anzeigen

Ein Familienvater aus Dülmen (D) hat nach seiner Rückkehr aus dem Türkei-Urlaub einen Skorpion zwischen T-Shirts und Mitbringseln in seinem Koffer entdeckt. Wie die «Bild» berichtet, knallte der Mann den Koffer sofort nach Entdeckung des giftigen Spinnentiers wieder zu und informierte die Behörden. Ein herbeigerufener Mitarbeiter des Ordnungsamtes wagte schliesslich ebenfalls einen Blick in den Koffer – und alarmierte die Feuerwehr.

«Die verpackten den Reisekoffer in eine gesicherte Box und überstellten ihn an die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Coesfeld. Hier konnte der Skorpion dann aus dem Koffer geholt und sichergestellt werden», so ein Sprecher der Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen.

Inzwischen hat ein Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde das Tier aus dem Koffer befreit und in eine mit ausreichend Luft- und Feuchtigkeitszufuhr versehenen Plastikbox verfrachtet. «Derzeit wird vermutet, dass es sich um einen Rindenskorpion handelt», heißt es. Eine abschliessende Bewertung müsse jedoch erst noch von einem Experten vorgenommen werden. Am Montag soll der Urlaub-Schreck in den TerraZoo Rheinberg gebracht werden und dort eine neue Heimat finden.