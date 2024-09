Der in Genf Festgenommene ist 22 Jahre alt und stammt aus Marokko, wie die Pariser Staatsanwaltschaft der AFP mitteilte. Symbolbild. Soeren Stache/dpa

Ein Verdächtiger eines Tötungsdelikts in Paris ist am Dienstag in Genf festgenommen worden. Die Leiche einer 19-jährigen Studentin war am Samstag im Bois de Boulogne in Paris ausgegraben worden. Die zustände Staatsanwaltschaft bestätigte der französischen Nachrichtenagentur AFP die Meldung einer Nachrichtenplattform.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Verdächtiger eines Tötungsdelikts in Paris ist am Dienstag in Genf festgenommen worden.

Die Leiche einer 19-jährigen Studentin war am Samstag im Bois de Boulogne in Paris ausgegraben worden.

Dem 22-jährigen Marokkaner wurde den Angaben zufolge 2021 wegen einer Vergewaltigung im Jahr 2019 zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Mehr anzeigen

Der in Genf Festgenommene ist 22 Jahre alt und stammt aus Marokko, wie die Pariser Staatsanwaltschaft der AFP mitteilte. Der Mann sei im Kanton Genf identifiziert und festgenommen worden. Frankreich werde seine Auslieferung beantragen. Die Genfer Kantonspolizei bestätigte die Festnahme am Dienstagabend gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA nicht.

Der Verdächtige wurde den Angaben zufolge 2021 wegen einer Vergewaltigung im Jahr 2019 zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Damals war er noch minderjährig. Nach Verbüssung seiner Strafe wurde er im Juni freigelassen und in Ausschaffungshaft gesetzt.

Zeugen berichten von Mann mit Spitzhacke

Am 3. September verfügte ein Richter seine Freilassung unter der Auflage einer Meldepflicht bei den Behörden. Am 4. September übermittelte Marokko den französischen Behörden die Genehmigung zur Ausweisung. Am Tag vor der mutmasslichen Tötung der Studentin landete der Mann auf der Fahndungsliste, da er seiner Meldepflicht nicht nachgekommen war.

Die Leiche der 19-Jährigen war am Samstag nach einer Vermisstmeldung durch die Familie bei einer Treibjagd in dem Waldgebiet im Westen von Paris vergraben aufgefunden worden. Zuletzt gesehen wurde die Studentin am Freitagmittag an der Universität Paris-Dauphine.

Die Pariser Kriminalpolizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts auf vorsätzliche Tötung ein. Gemäss einer Polizeiquelle hatten Zeugen berichtet, sie hätten einen Mann mit einer Spitzhacke in der Gegend gesehen.

