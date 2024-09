Polizisten und Kriminaltechniker untersuchen das demolierte Haus des Beschuldigen in Südkalifornien. Bild: Keystone/The Orange County Register via AP/Dean Musgrove

Ein Nudisten-Paar verschwindet im August spurlos von einem Campingplatz. Jetzt ist der Nachbar wegen Mordes angeklagt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 24. August sind in Kaliforniern zwei Nudisten verschwunden.

Jetzt ist der Nachbar wegen Mordes angeklagt.

Der Mann war in der vergangenen Woche verhaftet worden. Mehr anzeigen

Im Fall zweier vermisster Nudisten ist ein Nachbar des Paares wegen zweifachen Mordes angeklagt worden.

Das Paar war auf einem familienfreundlichen FKK-Campingplatz mit Resort im Süden des US-Bundesstaats Kalifornien am 24. August vermisst gemeldet worden. Zusammen mit dem 79-Jährigen und der 73-Jährigen verschwand ihr Hund, ein Shih Tzu namens «Cuddles».

Der Beschuldigte in dem Fall in der Wüstengemeinde Redlands, ein 62-Jähriger, sollte noch am Mittwoch vor Gericht erscheinen. Ob er einen Anwalt hat, war zunächst unklar. Der Mann war in der vergangenen Woche verhaftet worden. Tags darauf fanden die Ermittler menschliche Überreste in einem Betonbunker unter dem Haus rund 100 Kilometer östlich von Los Angeles, in dem der Mann verhaftet worden war.

Jacquelyn Rodriguez, eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft im Bezirk San Bernardino County, sagte, es werde vermutet, dass es sich um die Überreste des vermissten Paares handelt. Zu einem möglichen Motiv oder dazu, wie das Paar zu Tode kam, äusserte sie sich nicht. Rodriguez sagte, es werde nicht vermutet, dass es weitere Opfer in dem Fall gebe.

dpa